Не "за", а скорее "против": политолог объяснил, как украинцы голосуют на выборах

Накануне президентских и парламентских выборов политики все чаще "кормят" наивных украинцев обещаниями. Однако, как известно, политическая память короткая. Однако многие голосуют даже не за обещание, а против какого-то конкретного кандидата.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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По его мнению, даже сам избиратель не может до конца себе объяснить почему он голосует за того или иного человека.

Если попытаться разговорить избирателя на рациональном уровне, спросив за кого он будет голосовать, то он переходит в очень нервное состояние. С одной стороны наши граждане четко понимают, когда им врут, а с другой – ненависть к противнику превышает рациональность,

– сказал Солонтай.

Также политолог добавил, что многие люди, которые идут на выборы, голосуют нерационально. Также он отметил, что выборы 2019 года будут, как и другие, построены на чувствах.

К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.