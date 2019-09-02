Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле: Зеленский дал милые советы первоклашкам

2 сентября в большинстве украинских школ – первый день нового учебного года. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский обратился к маленьким украинцам, которые впервые будут переступать порог школы, с милыми и трогательными советами. Конечно, советы насыщены и присущим президенту юмором.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог", – написал Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

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Президент отметил, что детей будут ждать интересные годы жизни. И по этому случаю позволил себе дать первоклашкам несколько милых и "чисто человеческих" советов:

► Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю.

► Не списывайте. Будьте самостоятельными.

► Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.

► Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.

► Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

► Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.

► И помните: оценки – это хорошо, но они – не главное.

Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!

– подытожил украинский глава государства.

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