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      Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле: Зеленский дал милые советы первоклашкам

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      Советы первоклашкам от президента Украины
      Советы первоклашкам от президента Украины / Коллаж 24 канала

      2 сентября в большинстве украинских школ – первый день нового учебного года. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский обратился к маленьким украинцам, которые впервые будут переступать порог школы, с милыми и трогательными советами. Конечно, советы насыщены и присущим президенту юмором.

      "Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог", – написал Владимир Зеленский в своем фейсбуке.

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      Президент отметил, что детей будут ждать интересные годы жизни. И по этому случаю позволил себе дать первоклашкам несколько милых и "чисто человеческих" советов:

      ► Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю.
      ► Не списывайте. Будьте самостоятельными.
      ► Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями.
      ► Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.
      ► Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.
      ► Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью.
      ► И помните: оценки – это хорошо, но они – не главное.

      Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!
      – подытожил украинский глава государства.

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      А для тех, кто школу давно закончил и уже забыл, как оно было когда-то – 24 канал предлагает "Вспомнить все":

       

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      Теги: Новости Украины Образование Владимир Зеленский Советы Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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