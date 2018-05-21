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Не заплатил за автомобиль: в Испании задержали хакера из Украины, который ограбил 40 банков мира

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Хакера из Украины, который ограбил 40 банков мира, задержали за то, что он не заплатил за авто
Хакера из Украины, который ограбил 40 банков мира, задержали за то, что он не заплатил за авто / Фото из открытых источников

В испанском Аликанте в марте полиция задержала киберпреступника из Украины Дениса К., которого разыскивали 40 стран мира в связи с кражами более миллиарда долларов из разных банков, которые были осуществлены его хакерским группировкам. Однако лишь теперь в полиции рассказали детали задержания.

Об этом сообщает El Mundo.

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Однако причиной его задержания были не киберпреступления, а то, что хакер не заплатил за свое дорогое авто. Первоначально полиция не знала, кем на самом деле является Денис К.

Правоохранители думали, что имеют дело не с гением киберпреступности, а с обычным должником. И только сопоставив данные, они осознали, что перед ними человек, который находится в розыске за дистанционное опустошение банкоматов и банковских счетов,
– поясняет издание.

Как отмечается, за несколько месяцев до ареста он купил роскошный автомобиль, оцененный в 70 тысяч евро, за который так и не заплатил. Продавец забеспокоился и в начале марта заявил в полицию.

34-летний украинец снимал скромную квартиру в Аликанте, не привлекая к себе внимания, правда, имел две роскошных машины, говорится в статье. При задержании злоумышленник не сопротивлялся.

Испанская газета замечает, что Денис К. стоял за вредоносными программами Carbanak и Cobalt, с помощью которых, начиная с 2013 года, он ограбил сотни банков. Больше всего было похищено с РФ.

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Теги: Новости Украины Техно Полиция Интернет хакеры
Источник: 24 Канал
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