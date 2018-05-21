Не заплатил за автомобиль: в Испании задержали хакера из Украины, который ограбил 40 банков мира

В испанском Аликанте в марте полиция задержала киберпреступника из Украины Дениса К., которого разыскивали 40 стран мира в связи с кражами более миллиарда долларов из разных банков, которые были осуществлены его хакерским группировкам. Однако лишь теперь в полиции рассказали детали задержания.

Об этом сообщает El Mundo.

Читайте также: Суд арестовал украинского хакера, которого разыскивали 30 стран

Однако причиной его задержания были не киберпреступления, а то, что хакер не заплатил за свое дорогое авто. Первоначально полиция не знала, кем на самом деле является Денис К.

Правоохранители думали, что имеют дело не с гением киберпреступности, а с обычным должником. И только сопоставив данные, они осознали, что перед ними человек, который находится в розыске за дистанционное опустошение банкоматов и банковских счетов,

– поясняет издание.

Как отмечается, за несколько месяцев до ареста он купил роскошный автомобиль, оцененный в 70 тысяч евро, за который так и не заплатил. Продавец забеспокоился и в начале марта заявил в полицию.

34-летний украинец снимал скромную квартиру в Аликанте, не привлекая к себе внимания, правда, имел две роскошных машины, говорится в статье. При задержании злоумышленник не сопротивлялся.

Испанская газета замечает, что Денис К. стоял за вредоносными программами Carbanak и Cobalt, с помощью которых, начиная с 2013 года, он ограбил сотни банков. Больше всего было похищено с РФ.

Читайте также: Хакер, ответственный за взлом почты Хиллари Клинтон, был офицером российской разведки, – СМИ