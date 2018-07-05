Не запретили, а приостановили: ГПУ объяснила решение о Музее Революции Достоинства

4 июля Музей Революции Достоинства получил предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.

Об этом рассказал директор учреждения Игорь Пошивайло, передает "Общественное радио".

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По его словам, это постановление фактически запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений.

"Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской", – отметил Пошивайло.

Однако сегодня в ГПУ объяснили, что они не запретили, а приостановили, запрет будет действовать всего два месяца – пока будут продолжаться следственные эксперименты. Ведь музей строят на улице Институтской, где расстреливали участников Революции достоинства. И там могли еще остаться вещественные доказательства. Более того, в ГПУ говорят, что работы лучше не начинать до приговора суда.

Я считаю, чтобы избежать каких-либо инсинуаций, то следовало бы дождаться завершения суда, чтобы нельзя было использовать любые манипуляции со стороны защиты о том, что завершение процесса было изменено. А они могли бы заявить какие-то ходатайства,

– сказал начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Видео комментария начальника Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка

Напомним, в конкурсе проектов Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства – победил проект архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик.