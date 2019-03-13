Не заседание, а балаган: как силовики оправдывались перед нардепами за коррупцию в оборонке

Депутаты мгновенно отреагировали на четвертую серию расследования журналистов о воровстве в армии и вызвали "на ковер" всех руководителей ведомств, которые по версии журналистов, закрывали за взятки дела о коррупции в оборонке.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Расширенное заседание Временной следственной комиссии ВР должно было рассматривать и обсуждать те факты, которые были обнародованы журналистами Bihus.Info о хищении окружением Президента Украины в "Укроборонпроме". Вместо этого они превратили его в балаган.



Заседание Временной следственной комиссии

В частности, председатель ВСК Иван Винник начал заседание с того, что рассказывал о хищениях в оборонке еще в 2006-2007 годах, намекая при этом на тогдашнего главу министерства обороны Анатолия Гриценко. Также он пытался всячески избежать, упоминаний фамилии Гладковского-старшего.

Мы не видим такой эффективности расследования по фактам хищения в 2006 году, когда были нанесены убытки на свыше 20 миллионов долларов только по одной сделке. Они больше, чем сумма доказанных убытков по ситуации с "Оптимумспецдеталь",

– заявил Винник.

На самом же деле, хоть депутаты и призвали руководителей почти всех правоохранительных органов, но напали только на Национальное антикоррупционное бюро. Так, руководитель САП Назар Холодницкий и генпрокурор Луценко набросились на главу НАБУ Артема Сытника и вменили ему, что тот тормозит все дела, в которых фигурирует фирма "Оптимумспецдеталь".

"Начиная с сентября 2016 года, следствие по делу серьезно затормозилось, детективы резко потеряли интерес к расследованию дела, имел даже место случай, когда в октябре 2016 года детективы не пришли в суд поддержать собственное ходатайство о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам, и суд оставил его без удовлетворения", – прокомментировал Холодницкий.



Артем Сытник

Зато Сытник ответил, что о том, что было в расследованиях журналистов, НАБУ узнало из самых сюжетов. И добавил, что возможно таки стоит поднять этот вопрос, а не бросать друг другу: кто, кому и что отправил.

А еще Сытника обвинили в том, что до сих пор не наказан агент НАБУ Евгений Шевченко, который фигурировал в журналистском расследовании. Мол он, связывал Рогоза со следователями НАБУ, чтобы эти дела замяли в суде, а также он был инвестором "Оптимумспецдеталь". На что Сытник подчеркнул, что господин Шевченко не является работником или агентом, он никак не связан с НАБУ.

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На самом деле сегодня политики делали все, чтобы только не отвечать на вопрос о том, как берут взятки в почти всех правоохранительных органов. А сам Луценко пытался оправдывать эти сделки в "Укроборонпроме". Мол, так надо было, поскольку больше не было где закупать эти детали. Генпрокурор также пожаловался, что ФСБ уже перекрыли все каналы поставки этих деталей.

Он также намекнул, что журналисты подделали часть тех переписок, которые были обнародованы в их расследовании. Якобы, экспертиза установила, что часть из тех переписок не была в телефонах Рогозы и Жукова.

Этим делом будет заниматься Государственное бюро расследования. Его руководитель Роман Труба заявил, что 12 марта было зарегистрировано уголовное производство и теперь ГБР буду выяснять факты, которые привели журналисты.

Коротко о коррупционном скандале в "Укроборонпроме"

• Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.



• В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



• Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.



• К хищению был причастен и директор "Укроборонпром" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.