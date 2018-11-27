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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Не осуждает агрессора: появилось неоднозначное заявление Венгрии по эскалации в Азовском море

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      Появилось неоднозначное заявление Венгрии относительно агрессии России в Азовском море
      Появилось неоднозначное заявление Венгрии относительно агрессии России в Азовском море / Фото из открытых источников

      Венгрия наконец отреагировала на эскалацию в Азовском море. Будапешт сделал заявление, в котором нет осуждения агрессора, однако есть опасения за безопасность этнических венгров в Украине.

      Об этом сообщает "Европейская правда".

      Читайте также: Введение военного положения: какими будут последствия для Украины

      Так, в распространенном пресс-службой правительства сообщении нет упоминания о России и осуждения агрессора. Зато глава МИД Венгрии Петер Сийярто акцентирует внимание на возможном влиянии этих событий на венгерское меньшинство Закарпатья.

      Министр отметил, что Венгрия заинтересована сохранять мир во всех окружающих государствах, "особенно там, где живет много этнических венгров".

      На Закарпатье венгерская община, которая насчитывает 150 тысяч человек, их безопасность важна для нас,
      – заявил он.

      Венгерский политик также выразил надежду, что "эта бесспорно тяжелая ситуация должна быть решена как можно быстрее и должна двигаться в сторону ослабления напряжения".

      К слову, от начала агрессии в Азово-Керченской акватории Будапешт воздерживался от заявлений, которые бы осуждали действия российского агрессора. По данным издания, венгерское правительство не делало заявлений даже несмотря на просьбы с украинской стороны.

      Больше о военном положении смотрите в видео

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.
       

      Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Новости России Венгрия
      Источник: 24 Канал
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