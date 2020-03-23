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      Не жалею об этом, – Шахов о своих словах в Раде, что коронавируса не существует

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      Народный депутат Сергей Шахов, который первым из депутатов заболел Covid-19, еще пару дней назад в Верховной Раде заявил, что коронавируса не существует. Что теперь он говорит об этом выступлении – читайте дальше

      "Не жалею ни обо одном слове. Потому что действительно коронавирус в головах у чиновников, прежде всего", – сказал Шахов в эфире программы "После всего" на 24 канале.

      К слову Коронавирус у нардепа ОПЗЖ Лукашева: политик опроверг информацию

      Он убежден, что "коронавирус нужно убрать из голов чиновников, чтобы они начали думать не о себе, а о людях".

      "За 28 лет они (политики – 24 канал) ограбили наше государство, все министерства, не только Минздрав", – сказал Шахов.

      Выступление Сергея Шахова в Раде: видео

      Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко

      • Шахов почувствовал симптомы Covid-19, когда вернулся с отдыха из Италии 11 марта.
      • 18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус.
      • Сначала он находился на самоизоляции, однако, впоследствии был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.
      • 19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.
      • Болезнь Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что депутат не приходил на внеочередное заседание парламента 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании.
      • Шахов опроверг слова Зеленского, что и подтвердили документы, которые предоставила Рада.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Верховная Рада Коронавирус в Украине Сергей Шахов
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