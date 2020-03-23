Не жалею об этом, – Шахов о своих словах в Раде, что коронавируса не существует

Народный депутат Сергей Шахов, который первым из депутатов заболел Covid-19, еще пару дней назад в Верховной Раде заявил, что коронавируса не существует. Что теперь он говорит об этом выступлении – читайте дальше

"Не жалею ни обо одном слове. Потому что действительно коронавирус в головах у чиновников, прежде всего", – сказал Шахов в эфире программы "После всего" на 24 канале.

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Он убежден, что "коронавирус нужно убрать из голов чиновников, чтобы они начали думать не о себе, а о людях".

"За 28 лет они (политики – 24 канал) ограбили наше государство, все министерства, не только Минздрав", – сказал Шахов.

Выступление Сергея Шахова в Раде: видео

Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко