Не жалею об этом, – Шахов о своих словах в Раде, что коронавируса не существует
Народный депутат Сергей Шахов, который первым из депутатов заболел Covid-19, еще пару дней назад в Верховной Раде заявил, что коронавируса не существует. Что теперь он говорит об этом выступлении – читайте дальше
"Не жалею ни обо одном слове. Потому что действительно коронавирус в головах у чиновников, прежде всего", – сказал Шахов в эфире программы "После всего" на 24 канале.
К слову Коронавирус у нардепа ОПЗЖ Лукашева: политик опроверг информацию
Он убежден, что "коронавирус нужно убрать из голов чиновников, чтобы они начали думать не о себе, а о людях".
"За 28 лет они (политики – 24 канал) ограбили наше государство, все министерства, не только Минздрав", – сказал Шахов.
Выступление Сергея Шахова в Раде: видео
Что известно о коронавирусе у Шахова: коротко
- Шахов почувствовал симптомы Covid-19, когда вернулся с отдыха из Италии 11 марта.
- 18 марта тесты подтвердили у депутата коронавирус.
- Сначала он находился на самоизоляции, однако, впоследствии был госпитализирован в инфекционное отделение больницы.
- 19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.
- Болезнь Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что депутат не приходил на внеочередное заседание парламента 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании.
- Шахов опроверг слова Зеленского, что и подтвердили документы, которые предоставила Рада.
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