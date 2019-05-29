Не ждут изменений в закон: в "Самопомочи" формируют открытые списки на выборы

В "Самопомочи" сформировали прозрачный рейтинг кандидатов в народные депутаты, даже не дожидаясь изменений в закон. Вся процедура проходила открыто и после ее завершения каждый желающий сможет узнать за кого отдает свой голос. Как все происходило – узнавали журналисты 24 канала.

Педагоги и предприниматели, спортсмены и военные, волонтеры, активисты, врачи – в Киеве формировали список кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи" путем голосования с участием молодых политиков, которых еще не видели украинцы в большой игре.

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"Представленные люди, которые получили первые номера в рейтинге в каждом регионе. Мы поделили 25 областей Украины на макрорегионы, чтобы от каждого макрорегиона был свой представитель", – отметил председатель исполкома партии "Самопомич" Олег Лаврик.

Всего сформировалось пять макрорегионов:

Юг Север Запад Восток Центр



Андрей Садовый

Каждый из региональных лидеров коротко представил свой депутатский план, после чего проходило голосование. Чтобы избиратели знали, за кого отдавать свой голос, формирование списков команды происходит открыто.

Так будет происходить селекция депутатов в будущем, как это сегодня делает "Самопомич". Открыто, с чувством достоинства, с чувством уважения и чувством того, что ты важен,

– отметил народный депутат от "Самопомочи" Олег Березюк.

Следовательно, список "Самопомочи" на 80% будет состоять из новых для парламента лиц. Зато работа будет проходить не без опытных политических деятелей.

Ведь мы хотим, чтобы в нашей стране дети имели хорошее образование, чтобы все украинцы хорошо жили. Это нормальное человеческое стремление. Поэтому для этого "Самопомич" обращается к украинцам, чтобы они доверили им право быть снова в парламенте и представлять интересы общества,

– подытожил Андрей Садовый.

В течении месяца продолжались праймериз – предварительные выборы кандидатов – по всей Украине. Таким образом "Самопомич" определяла лучших из лучших в каждом регионе страны.

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Сформированные списки после завершения голосования политическая сила сразу же открыто будет презентовать общественности.