Не знаю, харизма это или талант, – Винник об успехе среди женщин и мужчин

Один из самых популярных украинских певцов в настоящее время Олег Винник утверждает, что никогда не имел проблем с женщинами, а что касается не его публики на концертах, то после мероприятия, по его словам, довольными остаются все.

Об этом артист рассказал в комментарии журналу "Отдохни".

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По его словам, у него никогда не возникали проблемы с тем, чтобы заинтересовать девушку.

"Все знакомства были успешными. Все получалось без всяких "планов Барбаросса". Не знаю, харизма это или талант, но я всегда имел успех у прекрасного пола", – убеждает популярный исполнитель.

Также Олег Винник отметил, что не всегда в зале есть "его зритель", впрочем после выступления даже они довольны.

"Бывали случаи, когда в зале на 50% был не мой зритель. Но я – артист. И даже "не мой" зритель после моего концерта часто говорит: "Респект!" – заявляет он.

Что касается корпоративов, то, как отмечает музыкант, его заказывают в обойме артистов.

"Во-первых, позволить себе Винника на корпоративы могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть список песен, которые они хотят услышать", – констатировал представитель украинской эстрады.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что в жизни Олега Винника есть как минимум три знаковые женщины. К сожалению, самая главная из них – его мать – недавно умерла.