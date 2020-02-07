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      Не знала, что нельзя в этот *баный Крым, – россиянка устроила истерику в "Жулянах": видео 18+

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      Россиянке запретили въезд в Украину на 3 года / Скриншот с видео

      Гражданку России не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года. Все потому, что она посещала аннексированный Крым. Ситуация для женщины особенно драматична: в Украине она собиралась выйти замуж.

      Кроме запрета на въезд, против женщины возбудили уголовное производство. Дело в том, что она пыталась всунуть взятку пограничнику и таким образом "забыть" историю с посещением Крыма. О ситуации информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Вы поймите, я замуж хочу! Я же не знала, что нельзя в этот *баный Крым! Я вам не взятку предлагаю, а штраф хочу оплатить,
      – голосит в ролике россиянка.

      На это пограничник отвечает, что никаких штрафов не существует, денег он не возьмет и просит женщину отойти и присесть в зале.

      Подкупить пограничника гражданка РФ пыталась 500 долларами.

      После такого нахальства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года и отправили обратным рейсом.

      Россиянка пыталась "прорваться" в Украину на свадьбу: видео

      Внимание! Украина по 2019 год не пустила на свою территорию более 7 тысяч граждан России. Они, в частности, имели запрет на въезд.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Госпогранслужба Взятка
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