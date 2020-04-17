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      "Не знали с чем сталкиваемся": как встретили коронавирус в "украинском Ухане" Монастыриске

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      Как врачи в Монастыриске на Тернопольщине встретили и борются с COVID-19 / Пресс-центр ГСЧС

      В Монастырисском районе Тернопольской области вспышку коронавируса зафиксировали несколько недель назад. С тех пор этот район стал центром болезни в регионе, в то же время количество больных здесь растет каждый день. Местная районная больница, ставшая госпиталем, – переполнена. Как врачи столкнулись с первыми больными COVID-19 и как с ним сегодня продолжают бороться – читайте дальше.

      Счет больных коронавирусом начался в Монастырисской больнице от медсестры приемного отделения. Женщину госпитализировали в это же заведение с тяжелой пневмонией месяц назад. В итоге они попала в реанимацию и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Только за полторы недели у нее диагностировали COVID-19. Сейчас здесь 24 медика заболели коронавирусом, передает ТСН.

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      Медсесестра, которая первой заболела коронавирусом в Монастыриске на Тернопольщине

      Когда в Монастырисской районной больнице впервые зафиксировали COVID-19, тогда здесь не хватало даже масок. Кроме того, в заведении не было инфекционного отделения. В конце концов из-за наплыва больных столетнее строение маленькой больницы пришлось срочно переоборудовать под госпиталь.

      В те дни врачи валились с ног и не выходили из реанимации сутками. В то же время здесь остался лишь один анестезиолог, потому что двое его коллег заболели коронавирусом.

      Начинали мы страшно, потому что не знали, с чем сталкиваемся. И протоколы, и тесты появились уже позже, чем мы начали работать с такими больными. Мы в контакте уже были и две, и три недели без средств защиты,
      – отмечает анестезиолог Монастырисской районной больницы Юрий Тимочко.

      Сейчас в больнице – только два аппарата искусственной вентиляции легких. Один из них одолжили в больнице соседнего района. По словам медиков, повезло, что тяжелые больные поступали не одновременно.

      "Спасло их и нас, что они были последовательными. То есть каждый следующий больной имел возможность находиться на вспомогательной вентиляции. Если бы все эти пять больных поступили одновременно, у нас были бы проблемы. Эти методы карантина обусловили не такую вспышку", – добавляет Юрий Тимочко.

      Сейчас здесь поток больных не уменьшается. Врачи говорят, что средств индивидуальной защиты хватит на две недели. По их словам, обеспечили заведение всем необходимым благодаря благодетелям, волонтерам и простым людям.

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      С начала эпидемии в госпитале умерла от коронавируса только одна бабушка, которой было 83 года. Она имела сопутствующие болезни.

      Обратите внимание! По состоянию на вечер 16 апреля в Монастырисском районе подтвердили 160 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные. Всего на Тернопольщине – 333 случая инфицированных COVID-19. К сожалению, 5 человек умерли.


      Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Медицина Больница Тернополь
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