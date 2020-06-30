Накануне в Новомосковске Днепропетровской области неизвестный мужчина открыл огонь по людям и убил 24-летнего Владислава Кравченко. Правда, жизнь молодому мужчине могли спасти врачи, но из-за своего равнодушия этого не сделали.

Владислав Кравченко умер из-за равнодушия врачей: детали

Об обстоятельствах смерти Владислава рассказала его знакомая. Под ником Мамка Снайпер соответствующее сообщение она опубликовала в твиттере.

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По ее словам Вадислава застрелили у всех на глазах, и он лежал и истекал кровью на улице. Злоумышленник выстрелил ему в пах. Две "скорые", проезжавшие мимо, в итоге так и не остановились. Объяснили это медики тем, что имеют вызов.

Потом врачи сказали в Новомосковске, что нет лекарств, поехали в Днепр, и там не было, поехали в Запорожье – и там тоже. В результате у Влада остановилось сердце,

– добавила девушка.

Новик.Случилось горе.сейчас в тыитах подробно расскажу.Просим помощи и максимального репоста у всей Украины.Влада вчера застрелили на глазах у всех,скончался он по тупости врачей от остановки сердца. pic.twitter.com/gYXR53lX7s — Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) June 29, 2020

Что известно о нападавшем

Также она обнародовала некоторые детали о злоумышленнике. По ее словам, тот, кто стрелял в Кравченко, является бывшим правоохранителем. Зовут его Игорь Васенко, мужчине – 42 года. Когда его задержала полиция, он с собой имел пистолет с двумя пулями в барабане и нож.

Девушка заметила, что нападавший переделал свой Stalker m906UK на 9-миллиметровые патроны. И перед тем, как выстрелить, пригрозил молодому мужчине.

Кроме того, девушка опубликовала фото стрелка.

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Вот то самое рыло,которое застрелило Влада Кравченко и тот самый пистолет из которого стрелял бывший мусар Игорь Алексеевич Васенко.Мразей нужно знать в лицо!!! pic.twitter.com/e2K9ogfnEM — Мамка Снайпер (@ShinodaKatron) June 30, 2020

Коротко о смерти Владислава Кравченко

Трагедия произошла посреди дня 28 июня.

В Новомосковске неизвестный мужчина начал стрелять в прохожих. Злоумышленник находился в неадекватном состоянии.

Успокоить его и забрать оружие решил 24-летний местный житель Владислав Кравченко.

Впрочем, ему этого не удалось сделать. В конце концов злоумышленник выстрелил в своего оппонента.

По информации СМИ, Владислав получил ранение в артерию и из-за большой потери крови позже умер в больнице.

Против злоумышленника правоохранители открыли сразу два уголовных дела. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия, а также в нанесении тяжелых телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего. За это ему грозит 10-летнее заключение.

Похороны Владислава Кравченко запланированы на 1 июля. Попрощаться с молодым мужчиной можно будет с 10:00 на переулке Чкалова, 15 в Новомосковске.

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