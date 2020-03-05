Неадекват разгромил подъезд и хотел взорвать гранату в центре Киева: детали
В центре Киева на бульваре Леси Украинки в один из подъездов зашел неадекватный мужчина. В конце концов он начал все крушить на своем пути. В то же время злоумышленник убеждал, что у него есть граната и он собирается ее взорвать. Успокаивать хулигана пришлось спецназовцам КОРДа. Инцидент произошел вечером 5 марта.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на жителей подъезда, где произошло происшествие, примерно в 19:40 неадекват некоторое время кружил возле их дома, а затем ударил несколько припаркованных автомобилей.
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Затем он зашел в подъезд и начал все крушить. В частности,
- оборвал провода интернета и электроэнергии,
- ломился в квартиру,
- обливал двери неизвестной жидкостью,
- выбивал окна парадного.
Кроме того, на одной из дверей он нарисовал сердце пенкой для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы.
В итоге жителям подъезда пришлось вызвать на место патрульную полицию, спецназовцев КОРДа (Корпус оперативного внезапного действия) и психолога. Когда силовики прибыли, они огородили часть двора.
Как задерживали неадеквата на бульваре Леси Украинки в Киеве
Очевидцы говорят, что сначала в подъезд зашел психолог, а затем начал работать КОРД. Спецназовцы задержали злоумышленника на верхних этажах. Гранату у него не нашли.
К счастью, в результате этих событий никто не пострадал. Самого же хулигана под стражей отвезли в участок полиции.
По данным некоторых СМИ, подозреваемый – ветеран АТО. Заметим, что это лишь предположение нескольких людей, не подкрепленное официальной информации. Предварительно, мужчина является уроженцем Западного региона Украины. Находился он в Киеве на заработках. Почему выбрал объектом именно этот дом и подъезд – неизвестно.
Смотрите видео с места инцидента в Киеве, где мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
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К слову, недавно в Киеве возле станции метро "Левобережная" еще один неадекват с отверткой бросался на прохожих. К счастью, никто не пострадал. Задержать нападавшего удалось очевидцам еще до приезда полиции.