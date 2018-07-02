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Неанонсированный iPhone установил рекорд производительности

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Неанонсированный iPhone установил рекорд производительности
Неанонсированный iPhone установил рекорд производительности / unsplash

Слухи о дизайне будущих iPhone регулярно появляются в сети, однако характеристики смартфонов так и не были официально анонсированы. Однако в базе данных бенчмарки Geekbench появились результаты теста неназванного гаджета от Apple, который работает под управлением iOS 12, и они значительно выше, чем у любого актуального Android-флагмана.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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Новинка под кодовым названием iPhone 11,2 работает на 6-ядерном процессоре с частотой 2,49 ГГц, объем оперативной памяти устройства составляет 4 ГБ. Вполне возможно, что новинку оснастят чипсетом A12, в нем в отличие от предыдущего A11, кэш L1 и L2 вырос до 128 КБ.

В одноядерном тесте смартфон набрал 4673 балла, а в многоядерном – 10 912. Оба результата превосходят iPhone X, который набирает 4238 и 10308 баллов в соответствующих тестах. Для сравнения, флагманский Samsung Galaxy S9 + смог продемонстрировать лишь 3381 балла в одноядерном испытании и 8687 в многоядерном.

iPhone 11,2 показав високі результати у бенчмарку Geekbench

iPhone 11,2 показал высокие результаты в бенчмарке Geekbench

На данный момент комментариев от Apple или каких-либо официальных данных о новом устройстве не поступало.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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