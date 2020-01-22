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      Небесную Сотню почтили в Киеве: фото

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      В Киеве почтили память героев Небесной Сотни / Фото Андрея Костюка (24 канал)

      В Киеве 22 января украинцы почтили память Небесной Сотни – погибших во время Революции Достоинства в 2014 году. Родственники и знакомые погибших на Майдане устроили шествие от Лядских ворот до стадиона "Динамо".

      Участники акции памяти Небесной Сотни несли в руках фото убитых протестующих. Возложили цветы на местах трагический событий Революции Достоинства и провели панихиду возле памятной доски первому убитому участнику Майдана Сергею Нигояну.

      Узнайте больше: Первые смерти на Майдане: Сергей Нігоян и Михаил Жизневський

      22 января 2014 года на Майдане в Киеве первыми от пуль силовиков погибли активисты Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Еще один участник протестов Роман Сеник в тот же день получил ранения и умер в больнице через 3 дня.

      Небесна Сотня Київ Революція Гідності вшанування 22.01.2020Чествование памяти героев Небесной Сотни в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

      Небесна Сотня Революція Гідності Київ вшанування пам'яті 22 січня 2020 року
      Чествование памяти героев Небесной Сотни в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева История Жертвы Небесная Сотня Революция достоинства
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