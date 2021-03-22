У небі над Тайванем не розминулися 2 винищувачі
На Тайвані 22 березня зазнали катастрофи два винищувачі F-5E. Літаки не змогли розминутися та зіткнулися просто в повітрі.
Источник:Focus Taiwan
Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг. У результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися.
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Деталі авіакатастрофи
Відомо, що всього у повітрі під час тренувальної місії перебували 4 винищувачі типу F-5E. Приблизно о 15:00 за місцевим часом двоє з них зникли з радарів.
За інформацією Національного командно-рятувального центру, на пошуки пілотів вже відправили військові гелікоптери, а також кораблі Берегової охорони.
Окрузі Пінгтунг, де відбувалася тренувальна місія: карта
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