Сухроба Каримова, который захватил банк в Киеве и угрожал его взорвать, удалось задержать. Полицейские притворялись журналистами, чтобы попасть к террористу.

Общалась с мужчиной и пыталась выяснить его требования руководитель полиции диалога столицы Виктория Азарова. Профессиональный переговорщик Вадим Рахлис считает, что она хорошо справилась со своей работой. Такое мнение он озвучил в прямом эфире 24 канала.

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Рахлис отметил, что впервые спецоперация такого типа в нашей стране прошла на одном уровне с аналогичными в США или Израиле. Поэтому он надеется, что со временем в Украине создадут группу переговорщиков, которую может возглавить именно Азарова.

Переговорщик сравнил инцидент в Киеве с захватом заложников в Луцке 21 июля. Тогда Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус с пассажирами и угрожал взорвать себя вместе с ними.

Что известно о захвате заложников в Луцке?

Кривош сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат. Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". Президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".



После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников. Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал. Суд взял террориста под стражу. Кривош сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат. Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". Президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников. Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал. Суд взял террориста под стражу.

"Считаю, что в Луцке переговорщиков не было. А здесь был, под прикрытием той профессии, которую воспринимают преступники. Не так, как в книжках написано, а как действуют реальные группы", – пояснил он.

По сравнению с Луцком – это небо и земля. В Луцке было все неправильно, а здесь – очень четко. Из того, что я видел даже по телевизору – Азарова общалась уверенно,

– отметил эксперт.

Рахлис также отметил, что детально изучил все записи об инциденте в Луцке и сделал вывод, что у террориста Максима Кривоша – параноидальный тип личности. Зато у киевского террориста Каримова Сухроба – неадекватный.

"То есть с психическими, ментальными отклонениями. Этот человек неадекватный, он сам не понимает, что требует. Поэтому с такими людьми переговоры в принципе невозможны, они ведутся на затягивание времени. Именно это продемонстрировала женщина-переговорщик", – пояснил он.

И добавил: пока она тянула время, сотрудники спецподразделения "Альфа" заняли позиции и провели задержание. По его мнению, это – первая показательная операция в Украине, которая демонстрирует, как должны сотрудничать спецподразделения и переговорщики.

Рахлис убежден: то, что сейчас происходит, не является цепной реакцией после луцкого инцидента. Ведь проблема терроризма присутствует в разных странах. Однако, к счастью, Украина это раньше обходила.

"Не думаю, что цепную реакцию вызвало то, что Зеленский исполнил одно из требований террориста. По моему мнению, пока действуют неадекватные люди, это не зависит от того, что сделал президент. Думаю, он поступил правильно, поскольку переговорщиков там не было", – подытожил он.