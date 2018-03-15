Нечеловеческие условия: появились фото из больниц Крыма

В сети опубликованы фотографии, на которых сняты медицинские учреждения аннексированного Крыма. Родильный дом в Керчи, городская больница в Бахчисарае и инфекционная больница в Ялте находятся в ужасном запущенном состоянии.

Об этом сообщается на Twitter-странице RoksolanaToday & Крым.

Так, в роддоме в Керчи нет ни горячей, ни холодной воды. Состояние оборудования медучреждения оставляет желать лучшего, а ремонта не было очень давно. Кроме того, на фото видно, что в медучреждении не заботятся о санитарии, ведь на постельном белье виднеются огромные пятна.

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"Керчь, роддом, еще деталька уюта. Трамп беспощадный ... Нет, говорит, Вова ... Родильный дом в Керчи? Даже не проси! Не позволим ни ремонта, ни оборудования, ни воды !!!", – говорится в подписи к фото.

Керчь

Местный роддом-уют в деталях

Бонусом-В РОДДОМЕ НЕТ ВОДЫ...ни горячей,ни холодной. pic.twitter.com/3mGbLlxHzX — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 березня 2018 р.

Керчь

роддом

еще детальки уюта

Трамп беспощаден...нет,говорит ,Вова...Роддом в Керчи? Даже не проси! Не разрешу не ремонта,не оборудования,не воды!!! pic.twitter.com/j0tL7vCxxh — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 березня 2018 р.

А в городской больнице Бахчисарая грибок на стенах почти полностью уничтожил древний ремонт.

В таком же ужасном состоянии и детское отделение инфекционной больницы в Ялте.