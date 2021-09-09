Правоохранители задержали 5 человек, которые организовали на территории Киева и Днепропетровской области противоправную схему привлечения социально незащищенных людей для содержания их в трудовом рабстве.

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Детали схемы: как находили рабочих

По информации следствия, участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы искали людей, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства.

Им предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области. За это предлагали зарплату в размере 3 – 4 тысяч гривен, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Нечеловеческие условия труда

Завербованных людей на микроавтобусах привозили на территорию агрофирмы в Днепропетровской области. Там людей расселяли в полуразвалившихся домах с совершенно отсутствовавшими условиями для проживания.

Ежедневно рабочие работали в производственно-складских помещениях агрофирмы, а в сезон – на полях для сбора урожая. Рабочий день длился по 12 – 16 часов в сутки. Обещанные деньги рабочие не получали, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2 – 3 раза в сутки и алкоголем.

Кроме того, за людьми постоянно присматривали так называемые бригадиры, которые ограничивали рабочих в передвижении, унижали, применяли психологическое давление. При попытке самовольно покинуть территорию бараков, злоумышленники угрожали применением силы, а в случае невыполнения их требований – применяли ее. У пострадавших также отбирали мобильные телефоны и паспорта.

Несмотря на нечеловеческие условия проживания и труда из-за отсутствия документов, средств связи и денег рабочие были вынуждены оставаться на агрофирме и работать.

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Из трудового рабства освободили 120 человек

Правоохранители провели 18 обысков:

по адресам агропредприятия,

в домах, где удерживали людей,

в автомобилях фигурантов.

Во время следственных действий изъяли черновики, деньги, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки со спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории предприятия в трудовом рабстве находились 120 человек, всех освободили из плена. Сейчас 17 из них уже обратились к правоохранителям с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Правоохранители решают вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

На Днепропетровщине 120 человек держали в трудовом рабстве: Фото Офиса генпрокурора