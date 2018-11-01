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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Дмитро Снєгирьов

      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для найновішого озброєння: важливі факти

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      Комплекс радіоелектронної боротьби "Інфауна" помітили на Донбасі
      Комплекс радіоелектронної боротьби "Інфауна" помітили на Донбасі / Sputniknews.com

      Наприкінці жовтня місцевими джерелами аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на території окупованих районів Луганської області, в районі Бахмутки, був зафіксований російський комплекс радіоелектронної боротьби.

      Інформація щодо можливого місця дислокації російської радіоелектронної боротьби (РЕБ) була передана українським військовим. Восени, 26 жовтня у непідконтрольних урядові районах в районі Бахмутки, поблизу селища Хороше, безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував комплекс радіоелектронної боротьби і розвідки "Торн" Збройних Сил Росії і 2 БТР-80.

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      Варто зазначити, що нещодавно була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа", про випробування новітньої розробки російського ВПК РЕБ "Інфауна".

      Примітно, що 8 червня 2015 року заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко в ході засідання міжпарламентської ради "Україна-НАТО" підтвердив інформацію про присутність на Донбасі російських комплексів радіоелектронної боротьби "Ртуть", яку аналітичний відділ організації оприлюднив ще 14-го грудня 2014 року.

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      Влітку, 9 липня 2015 року була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель". А 20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації Росії з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

      Фактично, Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння і відпрацьованих тактик ведення бою.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Публикации НАТО СНБО Новости Луганска Оружие война
      Источник: 24 Канал
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