Нечистая игра конкурентов: за "наследство" Кернеса борются 2 главных кандидата

В Харькове 30 сентября заканчивается регистрация кандидатов на должность городского главы. За день до финиша вызвались 11 желающих.

Среди кандидатов и скандальные политики, и люди, о которых ничего неизвестно. Отказ от комиссии пока получил лишь один претендент – темная лошадка Виктор Кеммель.

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О Креммеле известно мало информации. Мужчина из целого пакета документов подал лишь заявление.

"Указал, что он очень способный человек, имеет научные и творческие способности. Не отметил, где он работает. В самом заявлении написал, что уплата денежного залога ухудшает его имущественное положение, поэтому отказался от ее уплаты", – рассказал член рабочей группы Харьковской ТИК Михаил Сахань.

Кто зарегистрировался на выборы

В первый день регистрации в теризбирком поспешили самовыдвиженцы Константин Немичев (глава харьковского "Нацкорпуса") и Михаил Добкин (экс-нардеп и мэр Харькова 2006 – 2010 годов). Также зарегистрировался от "партии Шария" Владимир Плетнев – бывший судья, а ныне городской депутат.

В последующие дни зарегистрировали самовыдвиженцев Валерия Говорова – депутата Харьковского облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь", экс-депутата городского совета Дмитрия Маринина. Поборется за мэрство Александр Кондрюсик – предприниматель и блогер, известный в сети по прозвищу "Саша псих".

Регистрацию уже прошел секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. На рассмотрении документы еще 3 претендентов:

представителя "Европейской Солидарности" Александра Скорика;

пока единственной женщины Алины Мустафаевой;

активиста Сергея Ряполова, который судился с Геннадием Кернесом из-за похищения и пыток.

Главные конкуренты – кто они

Реальных кандидатов на пост мэра, как убеждают политологи, всего 2 – Михаил Добкин и Игорь Терехов. Поддержки электората для победы у первого, вероятно, не хватит.

Между этими двумя кандидатами идет основная борьба за "наследство" Кернеса, но я вижу, что их штабы его воспринимают очень по-разному. Терехов здесь ориентирован на современный Харьков. В коммуникации Михаила Добкина четко видим возвращение к ситуации 2014 года. Он говорит, что возвращаем русский язык преподавания в школе. Юлия Биденко политолог

Как нарушают предвыборную кампанию

Оба кандидата начали предвыборную кампанию задолго до ее старта. Замечаний к нечистой игре конкурентов уже немало. В гражданской сети ОПОРА указывают, что кто-то начал рекламироваться до регистрации, а кто-то использует админресурс.

"Со страниц администрации платили деньги за рекламу районов, которые анонсируют встречи господина Терехова. На этих встречах ходят уже люди в футболках с подписью Терехов и галочкой. Раздают бесплатные билеты в зоопарк, которые также просто так сейчас не купишь", – рассказал областной координатор гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

Господин Добкин – о нем можно сказать, что они анонсировали проект "Забота" согласно которому собирают кучу персональных данных от населения, чтобы потом из городской программы выделять им по 2 тысячи гривен на оплату коммунальных услуг,

– добавил он.

Предвыборная кампания в Харькове сверхактивна. Наблюдатели уже нашли и фейковые праймериз, и черный пиар с анонимных телеграмм-каналов. Кто последними ворвется в мэрскую погоню, станет известно 30 сентября.

Как показали предыдущие гонки, кандидаты идут подавать документы в последние минуты последнего дня.

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