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Неделя моды в Лондоне полностью откажется от меха

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Неделя моды в Лондоне полностью откажется от меха
Неделя моды в Лондоне полностью откажется от меха / www.gettyimages.in

Лишь несколько дней назад британский бренд Burberry сообщил, что будет отказываться от меха в своих коллекциях и отдавать неиспользованные вещи на переработку, как Британский совет моды заявил, что будет препятствовать использованию меховых материалов.

 

Британский совет моды (BFC) проследил настроения своих покупателей и провел опрос среди дизайнеров и модных ритейлеров, решив отказаться от меха на предстоящей Неделе моды в Лондоне. Добавим, что модное событие состоится 14-18 сентября 2018 года сразу же после Недели моды в Нью-Йорке, которая сейчас проходит в США.

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BFC поддерживает креативность дизайнеров и поддерживает открытый диалог с индустрией – от дизайнеров к СМИ, ритейлеров, бизнес-лидеров, правительственных и глобальных брендов, одновременно поощряя дизайнеров делать более этичный выбор, когда дело касается выбора материалов и цепочек поставки,
– говорится в заявлении представителей Британского совета моды.


Показ бренда Tommy Hilfiger на Неделе моды в Лондоне в сентябре 2017 года

В организации также добавили, что на подиуме Лондонской недели моды этого сезона не будут использовать ни одно изделие из натурального меха. Добавим, в Великобритании, Нидерландах и Австрии из-за жестокости производства меховую промышленность запретили на государственном уровне.

Какие бренды отказались от натурального меха?От использования натурального меха самые известные модные дома начали отказываться еще в конце 2017 года. Тогда же первыми о свей "гуманной" позиции заявили такие премиальные марки, как Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein и многие другие. Сразу же после них от меха в своих коллекциях отказались 7 украинских брендов: Andre TAN, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, DZHUS и Lake Studio.

Уже в 2018 году к ним присоединились такие модные марки, как Furla и Burberry, а одни из самых известных брендов одежды H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste и другие, уже к 2020 году пообещали полностью перейти на циклическую модель производства и обеспечить полную переработку материалов.

Теги: Экология Великобритания LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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