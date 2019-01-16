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      Недетская жестокость: в Киеве подростки сильно избили мужчину – видео 18+

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      В Киеве на Дворце Спорта дети сильно избили мужчину – видео 18+
      В Киеве подростки жестоко избили мужчину / Facebook-страница Илоны Силенко

      Во вторник вечером, 15 января, в Киеве посреди улицы возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" подростки жестоко избили мужчину. Инцидент произошел у входа на станцию метро "Дворец спорта".

      Об этом в Facebook сообщила свидетель происшествия Илона Силенко, которой тоже досталось от несовершеннолетних нападавших.

      Примерно в 20: 00 – 20: 10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски бить ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня,
      – описала инцидент очевидица.

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      Она также сообщила, что по факту нападения написала заявление в полицию и попросила помощи у киевлян, которые могут опознать подростков на фото. Силенко убеждена, что нападение на мужчину был просто развлечением для подростков.

      "Комментарий дежурного по станции на мое заявление: "Они же дети", – удивленно добавила свидетель инцидента.

      На видеозаписи видно, что мужчину, лежащего на земле, бьют не только парни, но и девушка. На вопрос очевидцев, что случилось, подростки ответили: "Он девушку ударил".

      В полиции Киева 24 каналу сообщили, что сейчас собирают информацию об инциденте, которую обнародуют чуть позже. При этом в полиции не подтвердили и не опровергли информацию некоторых СМИ о том, что подростков задержали до выяснения всех обстоятельств инцидента.

      В Киеве подростки жестоко избили мужчину: смотрите видео 18+

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние столкновения Новости Киева
      Источник: 24 канал
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