Недопустимо: Тягнибок объяснил, почему националисты будут блокировать выборы президента РФ

Объединенные силы националистов объявили о блокировании проведения выборов президента России из-за того, что считают такое голосование недопустимым на территории Украины.

Об этом заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

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Как известно, выборы в России состоятся в воскресенье, 18 марта, на территории Украины планируют открыть 4 участка для голосования. Так, участки откроют в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Именно их будут блокировать объединенные силы "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", КУН, ОУН, "С14".

"Только вдумайтесь: за покушение на убийство одного (!) шпиона Великобритания высылает 23 дипломата, собирается заморозить все московские активы и усилить санкции. Тем временем за убийство более 10 тысяч украинцев (в том числе и мирных граждан) и оккупацию территории наша власть не высылает никого. Наоборот, по требованию Московии усиливает караул под их диппредставительствами", – заявил политик.

По словам Тягнибока, украинские националисты собираются "дать отпор московитам и их пятой колонне во власти и показать позицию Нации".

Наша цель – чтобы весь мир услышал, что украинцы, в отличие от власти, считают голосование в Украине за президента Московии недопустимым с позиций здравого смысла и государственной морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. И мы не позволим легализовать путинский "кримнаш",

– подчеркнул он.

Кроме того, лидер "Свободы" призвал граждан присоединяться к пикетам.

"Мы знаем, что власть будет делать все, чтобы помешать нашей акции, чтобы какими-то крысиными тропами через коллекторы или заборы провести московских подданных на участки для "волеизъявления". Они не то, что не удосужились на адекватную дипломатическую реакцию, они их еще и собираются защищать, по первому зову Кремля. Повторяю еще раз, вы только вдумайтесь: их "новая" полиция увеличивает охрану кремлевских дипучреждений! Поэтому наша задача – не дать ни одному московскому подданному открыто и беспрепятственно пройти на голосование. Украинцы, присоединяйтесь! Покажем всему миру силу украинской нации!" – подытожил Тягнибок.

Политик обнародовал адреса дипучреждений, которые националисты будут пикетировать:

м. Киев, Воздухофлотский проспект, 27 (Посольство РФ в Киеве)

м. Харьков, вул. Максиміліанівська, 22 (Генконсульство РФ в Харькове)

м. Одесса, Гагаринское плато, 14 (Генконсульство РФ в Одессе)

м. Львов, вул. К.Левицкого, 95 (Генконсульство РФ во Львове)