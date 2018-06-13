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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Недорогой смартфон от Asus Zenfone 5Q с 4 камерами поступил в продажу

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Смартфон Zenfone 5Q поступил в продажу
Смартфон Zenfone 5Q поступил в продажу / gizcentral.com

Компания Asus запустила продажи смартфона Zenfone 5Q. Стоимость этой модели составляет 299 долларов, или 7800 гривен.

Об этом пишет prostotech.com.

Смартфон имеет 6-дюймовый дисплей FullHD + с разрешением 2160 x 1080 пикселей и с соотношением сторон 18: 9.

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Zenfone 5Q работает на чипсете Snapdragon 630 с графическим процессором Adreno 508. Он оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить до 2 ТБ благодаря microSD.

На задней панели Zenfone 5Q размещена двойная камера с 16-мегапиксельным основным датчиком с углом обзора 80 градусов, и дополнительным датчиком с углом обзора 120 градусов. На передней крышке размещены тоже 2 камеры, включающие 20-мегапиксельный основной сенсор SonyIMX376, который предлагает угол обзора 85,5 градусов и дополнительный датчик с углом 120 градусов.

Zenfone 5Q

Zenfone 5Q стоит около 8 тысяч гривен

Смартфон работает на ZenUI 5.0 на базе операционной системы Android Oreo. Он имеет аккумулятор емкостью 3300 мАг.

Zenfone 5Q можно будет приобрести в красном, белом и черном цветах.

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Теги: Смартфоны Техно Asus
Источник: 24 Канал
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