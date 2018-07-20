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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Недорогой смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) получит премиум-функцию

90 Читати новину українською
Система распознавания пользователей по глазам
Система распознавания пользователей по глазам / gsmarena.com

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) получит систему распознавания пользователей по глазам. Об этом сказано на форуме разработчиков XDA-Developers.

Информация об этом сканере была замечена в файлах прошивки. Там также есть информация о том, что в темное время суток могут также применяться светодиодная вспышка.

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Как известно, идентификация по радужной оболочке ранее была применена в ряде смартфонов премиум-класса, в частности в моделях Galaxy S8 и S8+ и Galaxy S9 и S9+.

Сейчас известно, что Galaxy Grand Prime Plus (2018) получит однокристальную систему Exynos 7870. Он будет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 960 х 540 пикселей. Также устройство получит двойную основную камеру с модулями на 16 Мп и 5 Мп.

Батарея Galaxy Grand Prime Plus (2018) будет иметь емкость емкостью 3630 мач.

Информации о дате презентации, а также цене Samsung Galaxy Grand Prime Plus пока нет. Однако, известно, что смартфон будет бюджетником.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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