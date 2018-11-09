"Недостающее звено": сюжет и трейлер яркого мультфильма

Киностудия Illumination порадовала поклонников мультфильмом новинкой. В сети опубликовали трейлер к приключенческой комедии "Недостающее звено".

По сюжету, харизматичный Лионель Фрост считает себя лучшим исследователем мифов и знатоком монстров. Проблема в том, что никто не признает это. Последний шанс Фроста – путешествие до тихоокеанского северо-запада Америки, чтобы доказать существование легендарного существа. Исследователь обнаруживает "недостающее звено" эволюционной лестницы, но очень милое и тяжелое. Мистер "Звено" высотой 2,5 метра, весит 280 килограммов и покрыт шерстью

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Известно, что это будет третьей работой студии Laika. Режиссером мультфильма стал Крис Батлер. Над озвучкой работали знаменитые голливудские актеры Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Эмма Томпсон, Зак Галифианакис и Стивен Фрай. Премьера "Недостающего звена" запланирована на 5 апреля 2019 года.

Смотрите трейлер к мультфильму "Недостающее звено" (видео):