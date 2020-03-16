Недостатка импортных товаров в Украине не будет, – Нефедов

В Государственной таможенной службе заверили, что украинские экспортеры смогут ввозить свою продукцию за границу. Зато проблем с недостачей импортных продуктов не будет.

Зато могут возникать задержки в течение нескольких часов, поскольку пункты пропуска закрыты, или ограничены длинной процедурой прохождения таможенного контроля. Об этом Максим Нефедов отметил на брифинге в Киеве.

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Все соседи Украины понимают, что международные потоки товаров и сырья важны для экономики и функционирования социально ответственного бизнеса,

– сказал глава Гостаможни.

По его словам, он находится в постоянном контакте с главой польской таможни и решает все проблемные вопросы.

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