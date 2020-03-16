Недостатка импортных товаров в Украине не будет, – Нефедов
В Государственной таможенной службе заверили, что украинские экспортеры смогут ввозить свою продукцию за границу. Зато проблем с недостачей импортных продуктов не будет.
Зато могут возникать задержки в течение нескольких часов, поскольку пункты пропуска закрыты, или ограничены длинной процедурой прохождения таможенного контроля. Об этом Максим Нефедов отметил на брифинге в Киеве.
Актуально В Раде предлагают остановить общественный транспорт и сделать его почасовым
Все соседи Украины понимают, что международные потоки товаров и сырья важны для экономики и функционирования социально ответственного бизнеса,
– сказал глава Гостаможни.
По его словам, он находится в постоянном контакте с главой польской таможни и решает все проблемные вопросы.
Новина доповнюється