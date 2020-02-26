"Недостойное поведение": полицейских, которые в Одессе во время обыска обокрали офис, уволили

Скандальных полицейских, которые обокрали офис одесского предприятия уволили. Наказали не только трех зафиксированных на видео правоохранителей, но и их начальника.

Полицейских из-за ажиотажа в сети от службы сначала отстранили ради всестороннего расследования. В итоге, 26 февраля их действия признали недостойными и уволили, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как это было: Обыск с кражей: в Одессе полицейские обокрали офис – видео 18+

Руководителя, из-за того, что недосмотрел своих подчиненных, уволили с должности. На самих "героев" видео наложили дисциплинарные штрафы.

Проверку, фрагмента который разлетелся в интернете, в офисе проводили 31 января. Фирму, которая производит защитные пломбы, обвинили в отсутствии лицензии и ненадлежащей документации. Тогда была изъята вся техника предприятия. Но не только это. На видео со скрытой камеры видно, как двое мужчин и одна женщина беспардонно в свои сумки рассовывают канцелярские принадлежности, позволяют себе есть чужое печенье и все это приправляют матом.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Одесские полицейские обокрали офис во время обысков: видео 18+