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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Недовольный результатами игры фанат угрожал взорвать стадион

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      НСК "Олимпийский"
      НСК "Олимпийский" / white-blue.kiev.ua

      В МВД сообщают, что во вторник во время матчей в Киеве и Донецке массовых нарушений общественного порядка не зафиксировали.

      Однако правоохранители отмечают, что после матча Англия-Украина в Святошинское райуправление в Киеве дважды позвонил неизвестный болельщик и заявил о желании подорвать стадион НСК "Олимпийский". Он объяснил это тем, что недоволен результатами матча.

      После осмотра спортивного сооружения и прилегающей к нему территории подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

      Как известно, вчерашний матч между сборными Англии и Украины завершился победой британцев со счетом 1:0.

      Теги: Новости Киева Евро-2012
      Источник: Сегодня
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      Новости за 20 июня 2012
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