Недовольный результатами игры фанат угрожал взорвать стадион

В МВД сообщают, что во вторник во время матчей в Киеве и Донецке массовых нарушений общественного порядка не зафиксировали.

Однако правоохранители отмечают, что после матча Англия-Украина в Святошинское райуправление в Киеве дважды позвонил неизвестный болельщик и заявил о желании подорвать стадион НСК "Олимпийский". Он объяснил это тем, что недоволен результатами матча.

После осмотра спортивного сооружения и прилегающей к нему территории подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.

Как известно, вчерашний матч между сборными Англии и Украины завершился победой британцев со счетом 1:0.