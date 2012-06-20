Недовольный результатами игры фанат угрожал взорвать стадион
В МВД сообщают, что во вторник во время матчей в Киеве и Донецке массовых нарушений общественного порядка не зафиксировали.
Однако правоохранители отмечают, что после матча Англия-Украина в Святошинское райуправление в Киеве дважды позвонил неизвестный болельщик и заявил о желании подорвать стадион НСК "Олимпийский". Он объяснил это тем, что недоволен результатами матча.
После осмотра спортивного сооружения и прилегающей к нему территории подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.
Как известно, вчерашний матч между сборными Англии и Украины завершился победой британцев со счетом 1:0.
Источник: Сегодня
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