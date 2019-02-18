Четырехкомнатный пентхаус во Львове и квартира в столице: недвижимость Дмитрия Добродомова

24 канал продолжает исследовать недвижимость топ-политиков, чтобы лучше познакомить вас с жизнью чиновников. Сегодня знакомим вас с жильем Дмитрия Добродомова. Каким имуществом владеет депутат – читайте в материале.

На выборы, которые состоятся 31 марта 2019 года, Дмитрий Добродомов идет под лозунгом "Нет коррупции". Но придерживается ли он этого лозунга? С полной декларации кандидата на пост главы Украины можно ознакомиться по ссылке.

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Что известно о недвижимости Добродомова

Живописный район Львова – недалеко от Шевченковского гая и Погулянки. Именно в этой новостройке бизнес-класса и живет Добродомов. По информации из регистрационной службы, квартира площадью 139,2 квадратных метра и действительно является собственностью нардепа. К тому же не простая, а двухуровневая, расположенная на десятом и одиннадцатом этажах – пентхаус.



Дом на улице Мечникова во Львове, квартира в котором принадлежит Добродомову

Эту квартиру в элитном районе Львова Дмитрий Добродомов приобрел в 2014 году.



В этом году жена депутата стала владелицей квартиры в Киеве. Расположено помещение в 22-этажной новостройке, сданной в 2016 году. Уютный район, виды на Днепр, озера и Печерск. На сайтах объявлений за подобные квартиры в этом же доме просят не менее одного миллиона гривен​.

У Добродомова также в совместной собственности с женой – квартира 53,7 квадратных метра во Львове, а также он обладает правом пользования на квартиру во Львове площадью 148,1 квадратных метра.

Другое имущество кандидата

С 2017 года нардеп пользуется автомобилем Skoda Octavia A5 2012 года выпуска стоимостью 155 тысяч гривен.

Ключевые даты президентских выборов 2019:

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