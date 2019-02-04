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      Недвижимость в Одессе: как изменились цены в новостройках в январе

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      Цены на недвижимость в Одессе: как изменились в январе 2019
      Цены на недвижимость в Одессе: как изменились в январе 2019 / Getty images

      Цены на квадратные метры в новостройках Одессы за первый месяц 2019-го года показали необычную динамику.

      По данным сайта по поиску недвижимости ЛУН.ua, по сравнению с декабрем 2018-го, средняя цена метра квадратного незначительно снизилась – до 18900 гривен за квадрат.

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      Зато минимальная цена пошла вверх и по итогам января составляет 13500 гривен за метр квадратный.

      ціни на нерухомість Одеса січень 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в январе 2019

      Цены в долларах показали схожую тенденцию – средняя цена за первый месяц нового года снизилась с 690 до 680 долларов за квадрат, минимальная осталась на отметке 480 долларов за метр квадратный.

      ціни на нерухомість Одеса новобудови січень 2019
      Динамика цен на недвижимость в новостройках Одессы в январе 2019

      Жилье эконом-класса в новостройках Одессы можно приобрести в среднем за 15 тысяч гривен за метр квадратный. Такие квартиры преимущественно продают в Суворовском и Малиновском районах города.

      За квартиру комфорт-класса в Киевском районе придется уже заплатить немного больше – средняя цена метра квадратного здесь составляет примерно 19600 гривен за квадрат.

      Самым дорогим остается жилье в центральном Приморском районе Одессы. Средняя цена метра квадратного в новостройках бизнес- и элит-класса стоит ориентировочно 28100 гривен.

      Ціни на нерухомість Одеса райони новобудови
      Цены на недвижимость в январе 2019 в новостройках в разных районах Одессы

      Ранее 24 канал писал о том, что произошло в январе 2019-го с ценами на недвижимость в новостройках Киева и Львова.

      Специалист по недвижимости пояснил, какие факторы влияют на повышение цен на квадратные метры на первичном рынке жилья Украины.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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