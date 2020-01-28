Недвижимость в Швейцарии и 52 миллиона гривен: НАБУ сообщило о подозрении экс-депутату Бобову

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову (группа "Возрождение") в недостоверном декларировании данных об имуществе.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники. На сайте НАБУ без указания имени говорится, что бывший народный депутат получил подозрение из-за недостоверной информации в декларациях в период с 2015 по 2018 годы.

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По данным следствия, Бобов не указал финансовые обязательства:

52 миллиона гривен,

недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 миллиона швейцарских франков,

наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тысяч гривен.

Досудебное расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года.

Как Бобов "откупился" от уголовного дела в 2017 году

В мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Он подозревался в уклонении от налогов и декларировании недостоверной информации.

Впоследствии, Бобов уплатил в государственный бюджет 37,9 миллионов гривен в виде начислений по налоговым обязательствам, но пообещал судиться за них. Луценко после этого отозвал представление.

Через год Бобов отсудил у государства 38 миллионов гривен.