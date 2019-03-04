Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты

Журналисты 24 канала продолжают знакомить вас с недвижимостью кандидатов в президенты. Сегодня речь пойдет о борце с оффшорами и коррупцией, экс-председателе СБУ Валентине Наливайченко. Какие имения задекларировал политик, читайте дальше.

В своей электронной декларации о доходах за 2018 год кандидат в президенты указал, что вместе с женой Еленой и дочерью Ольгой владеет квартирой в Киеве площадью 72,9 квадратных метра.

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Что известно о недвижимости Валентина Наливайченко

А в 2014 году в своей декларации в разделе "недвижимость" политик задекларировал лишь 10 соток земли. У жены и дочери Наливайченко недвижимости значительно больше. По данным реестра имущественных прав, в 2010 году жена получила в подарок квартиру площадью почти 400 квадратных метров и паркоместо в элитном жилом комплексе "Альпийский".



Скриншот из декларации Валентина Наливайченко

Но это только маленькая часть недвижимости семьи. В 2015 году дочь Валентина Александровича в один день получила в подарок 4 земельных участка и еще один – его жена.



Скриншот из декларации Валентина Наливайченко

Не заработал, а подарили

Общая площадь "подарков" – более 2 гектаров. Все участки семье Наливайченко подарила семья Бабич. Это девичья фамилия жены Наливайченко – Елены.

Родственникам жены Наливайченко эти участки также достались бесплатно от государства через приватизацию в те времена, когда Валентин Александрович впервые руководил СБУ.

Карта Киева, на которой обозначен ЖК "Альпийский":

Наливайченко непростой сосед. Одна из его квартир находится в том же жилом комплексе, что и квартира Арсена Авакова.



Жилой комплекс, в котором находится квартира Валентина Наливайченко

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