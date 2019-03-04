Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
Журналисты 24 канала продолжают знакомить вас с недвижимостью кандидатов в президенты. Сегодня речь пойдет о борце с оффшорами и коррупцией, экс-председателе СБУ Валентине Наливайченко. Какие имения задекларировал политик, читайте дальше.
В своей электронной декларации о доходах за 2018 год кандидат в президенты указал, что вместе с женой Еленой и дочерью Ольгой владеет квартирой в Киеве площадью 72,9 квадратных метра.
Читайте также: Кто такой Валентин Наливайченко: биография кандидата в президенты
Что известно о недвижимости Валентина Наливайченко
А в 2014 году в своей декларации в разделе "недвижимость" политик задекларировал лишь 10 соток земли. У жены и дочери Наливайченко недвижимости значительно больше. По данным реестра имущественных прав, в 2010 году жена получила в подарок квартиру площадью почти 400 квадратных метров и паркоместо в элитном жилом комплексе "Альпийский".
Скриншот из декларации Валентина Наливайченко
Но это только маленькая часть недвижимости семьи. В 2015 году дочь Валентина Александровича в один день получила в подарок 4 земельных участка и еще один – его жена.
Скриншот из декларации Валентина Наливайченко
Не заработал, а подарили
Общая площадь "подарков" – более 2 гектаров. Все участки семье Наливайченко подарила семья Бабич. Это девичья фамилия жены Наливайченко – Елены.
Родственникам жены Наливайченко эти участки также достались бесплатно от государства через приватизацию в те времена, когда Валентин Александрович впервые руководил СБУ.
Карта Киева, на которой обозначен ЖК "Альпийский":
Наливайченко непростой сосед. Одна из его квартир находится в том же жилом комплексе, что и квартира Арсена Авакова.
Жилой комплекс, в котором находится квартира Валентина Наливайченко
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выбор редакции
-
Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценкосегодня , 18:01
-
Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛсегодня , 16:53
-
Экс-заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ: планы Кремлясегодня , 14:54