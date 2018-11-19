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      Недвижимость за рубежом: что нужно знать до того, как покупать

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      Недвижимость за рубежом: что нужно знать перед покупкой
      Недвижимость за рубежом: что нужно знать перед покупкой / Коллаж 24 канала

      Все чаще украинцы задумываются над тем, чтобы инвестировать деньги в недвижимость. Нередко их выбор останавливается на квартире или дому за рубежом.

      Специалисты отмечают, что вложение денег в недвижимость, в отличие от инвестиций в ценные бумаги или размещения средств на банковском депозите, имеет множество преимуществ.

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      Какие 4 важных шага надо знать перед тем, как вкладывать честно заработанные в жилье за ​​границей, проанализировало издание "Экономическая правда".

      1. Определиться с целью

      Понимание, зачем нужна недвижимость за рубежом, позволит составить план действий и определиться с бюджетом.

      Существует 4 основные причины, по которым украинцы покупают недвижимость за границей

      1. получить право на проживание в стране;
      2. вложение денег для сохранения и получения прибыли от продажи;
      3. получить пассивный источник дохода – сдавать приобретенную недвижимость в аренду;
      4. вложить деньги в место для отдыха.

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      Как купить недвижимость за рубежом / Иллюстрация: Shutterstock

      2. Как выбрать страну

      Если вы знаете, с какой целью покупаете жилье за ​​границей, со страной будет определиться гораздо легче.

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      Определиться с выбором будет намного легче, зная несколько универсальных советов.

      Для получения дохода и отдыха лучше подойдут государства с морскими побережьями, где недвижимость всегда можно выгодно сдавать в аренду.

      К примеру, в Болгарии можно рассматривать варианты с однокомнатными квартирами от 15 тысяч евро.

      На Кипре или в Испании надо ориентироваться на бюджет от 30-50 тысяч долларов.

      Если при выборе жилья за рубежом, вы ориентируетесь на получение в дальнейшем права на проживание в странах ЕС, оптимальными вариантами по покупке недвижимости является соседние Венгрия и Словакия.

      Цены на квадратные метры там сравнительно невысокие, а качество жилья гораздо лучше, поскольку к застройщикам предъявляются жесткие правила ЕС.

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      3. Поиск риэлтора и исследование рынка

      Обычно, украинцы покупают недвижимость за рубежом через специальных посредников – риэлторские агентства.

      Их очень легко найти в интернете, но стоит быть очень осторожным, чтобы не попасть на мошенников.

      Поэтому прежде чем воспользоваться услугами консультанта-посредника, нужно его изучить.

      При выборе "покупки", следует изучить нюансы, связанные с налогами и другими платежами, которые нужно будет вносить после заключения сделки.

      Часто в популярных курортных зонах существует специальный налог на недвижимость, который нужно платить независимо от того, сдаётся она в аренду или нет.

      Консультант должен знать и объяснить вам особенности дополнительных расходов при оформлении договора купли-продажи, есть ли специальные условия для иностранцев, нужно ли одобрение соседей на приобретение жилья.

      До выяснения всех важных нюансов не стоит подписывать документы. А лучше нанять для юридических вопросов юриста со знанием местного языка.

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      Как правильно покупать недвижимость за рубежом

      4. Заключение договора и перевод денег

      В зависимости от страны правила оформления сделок по купле-продаже недвижимости могут существенно отличаться.

      Однако есть один общий момент по крайней мере для стран ЕС – оплату нужно проводить по безналу.

      В Германии, например, для проведения сделки купли-продажи недвижимости используется специальный счет, деньги на который может внести только нотариус, оформляющий договор.

      Украинцам, которые хотят приобрести недвижимость за рубежом, также следует знать, что согласно правилам НБУ, гражданин может перечислить на счет иностранного банка 50 тысяч долларов в год и для этого необходимо получить электронную лицензию.

      Наличными через украинскую границу одному лицу можно свободно перевозить до 10 тысяч евро.

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      Теги: Новости Украины Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Налоги Законодательство Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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