Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина

Россиян стало почти на 10 тысяч больше. Именно столько паспортов за два месяца получили граждане непризнанной "ДНР", которым Путин позволил в упрощенному порядке получать российское подданство.

Недоумеваем: почему процесс выдачи "краснорожих паспортин" идет так вяло? Желающих мало? Чиновники тормозят ? Или Гознак не успевает печатать допбланки?

Такими темпами при постоянно проживающих в "ДНР" 2,3 млн на поголовную российскую паспортизацию уйдет почти 40 лет. И будет Путин прям как библейский Моисей.

Зеленский, новый президент Украины, частью которой, по мнению мирового сообщества, является "ДНР", недавно потроллил Путина. Он пообещал выдавать синие паспорта с трезубцем пострадавшим от путинского режима.

Если путинские гвардейцы и дальше будут так молотить россиян дубинками. Зеленский вполне может выиграть соревнование по "братскому обмену" паспортами.

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