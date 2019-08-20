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      СерпомПо

      Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина

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      Ход конем от Зеленского
      Ход конем от Зеленского / Фото из открытых источников

      Россиян стало почти на 10 тысяч больше. Именно столько паспортов за два месяца получили граждане непризнанной "ДНР", которым Путин позволил в упрощенному порядке получать российское подданство.

      Недоумеваем: почему процесс выдачи "краснорожих паспортин" идет так вяло? Желающих мало? Чиновники тормозят ? Или Гознак не успевает печатать допбланки?

      Такими темпами при постоянно проживающих в "ДНР" 2,3 млн на поголовную российскую паспортизацию уйдет почти 40 лет. И будет Путин прям как библейский Моисей.

      Зеленский, новый президент Украины, частью которой, по мнению мирового сообщества, является "ДНР", недавно потроллил Путина. Он пообещал выдавать синие паспорта с трезубцем пострадавшим от путинского режима.

      Если путинские гвардейцы и дальше будут так молотить россиян дубинками. Зеленский вполне может выиграть соревнование по "братскому обмену" паспортами.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Публикации Новости Украины Владимир Зеленский Новости России Владимир Путин Оккупированные территории Российские паспорта на Донбассе
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