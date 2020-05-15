Нефедов объяснил, почему так и не удалось побороть контрабанду

Бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов заявил, что реальные потери госбюджета от контрабанды составляют приблизительно 35 – 40 миллиардов долларов в год. Вместе с тем в провале борьбы с этим явлением он обвиняет не саму таможню, а правоохранительные органы.

Таможня – это орган, который администрирует налоговые платежи. Поэтому, когда падает импорт товаров, она не может взять эти деньги ниоткуда. Об этом Нефедов рассказал в проекте "Гончаренко рулит", сообщает 24 канал.

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Таможня даже не может как налоговая собрать какие-то переплаты будущих периодов и засчитать их сейчас,

– отметил экс-глава ГТС.

Он также отметил, что с августа 2019 года началось стремительное укрепление гривны, что "неплохо для экономики, если оно контролируемое".

"Впрочем, с точки зрения таможенных платежей – это, разумеется, исключительно математическое сокращение. Во-вторых, у нас начала падать промышленность. К сожалению, очень существенными темпами. Это означает, что объемы импорта тоже существенно падают", – объяснил Максим Нефедов.

Кроме того, он подчеркнул, что потери госбюджета от контрабанды в прессе обычно по определенным причинам завышаются. Мол, никаких 100 миллиардов гривен там нет – примерно 35 – 40 миллиардов гривен в год.

Отдельно он поделил контрабанду на виды. По словам бывшего главного таможенника, более-менее можно бороться с организованной контрабандой. Например, одесской.

Впрочем значительная часть контрабанды распылена. Это пиджаки, "бусики", сигареты, которые провозят, пихая в машину. С этим тоже можно бороться, но это нельзя абсолютно прикрыть. Ведь у любой борьбы есть стоимость,

– отметил бывший руководитель таможни.

Вероятно он имеет в виду, что эффективная борьба с такой распыленной контрабандой дороже обходиться государству, чем сами экономические потери от нее.

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"Поэтому за примерно 20 миллиардов из этих потерь можно побороться. Таким образом тот план, который мы показывали президенту, – это примерно 11 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет", – рассказал Нефедов.

Относительно невыполнения этого плана он отметил, что таможня не является правоохранительным органом. Мол, таможенники могут только "поджать" контрабанду.

А где у нас посадки контрабандистов. СБУ, ГПУ, ГБР и так далее... Извините, но представители контрабандистов не только не скрываются, но и устраивают митинги под таможней, когда мы что-то им делаем,

– резюмировал экс-глава ГТС.

Что известно о нереализованной борьбе с контрабандой? Борьба с контрабандой на границе была одним из ключевых обещаний Владимира Зеленского до и после выборов президента и Верховной Рады.



В 2019 году власть отчитывалась о разных успехах в этом направлении, а правоохранители даже задержали "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.



Правда уже в начале 2020 года именно провал поступлений от таможни Зеленский назвал одним из ключевых оснований для отставки премьера Алексея Гончарука. Тогда государство всего за 2 месяца недополучило от таможни 13 миллиардов гривен.