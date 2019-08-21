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      Нефедов назвал главные приоритеты таможни на 2020 год

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      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / 24 канал

      Глава новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов назвал три важнейших приоритета работы органа на следующий 2020 год.

      На конференции в Торгово-промышленной палате Украины Нефедов сказал, что главными задачами являются почтовые перевозки, автомобильные перевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах.

      Достойно внимания! Когда начнутся глобальные изменения на таможне: Нефедов дал ответ

      Во время встречи бизнесмены пожаловались, что грузы на украинской границе простаивают по три дня. Они подчеркнули, что в Грузии грузы проверяют лишь 15 минут, а украинским пунктам пропуска необходим аудит.

      Сам Нефедов призвал сообщать ему о любых злоупотреблениях на таможнях. Из-за этого планирует запустить электронную систему жалоб. Их решением будет заниматься новосозданная таможенная служба.

      Мы также хотим работать по некоторым критическим товарам как для наполнения бюджета, так и с точки зрения социальной важности, например, по созданию отдельного и улучшенного процесса для растаможки автомобилей,
      – добавил глава таможни.

      Максим Нефедов рассказал 24 каналу о путях борьбы с контрабандой, которая забирает немалые суммы из бюджета Украины. Подробнее – читайте здесь.

      Что известно про Максима Нефедова? Он был первым заместителем министра экономического развития и торговли, отвечал за реформу публичных закупок (в частности за внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro). До работы в правительстве был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".

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      Теги: Новости Украины Бизнес Пошлина Максим Нефедов Государственная таможенная служба
      Источник: 24 канал
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