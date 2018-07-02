Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС

Россия не зря была названа сенатором Джоном Маккейном бензоколонкой, ведь ее экономика и развитие в целом, да и чего уж греха таить, как таковое выживание на прямую зависят от экспорта газа и нефти.

И чем дешевле энергоносители или чем меньше их покупают у РФ, тем сложнее ей справляться с внутренними и внешними проблемами. А потому, сообщение о том, что польская энергетическая корпорация PGNiG подписала долгосрочный контракт на 20 лет с поставщиками сжиженного природного газа из США – Port Arthur LNG и Venture Global LNG, не может не радовать!

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Польша давно грозилась выйти из орбиты энергетической зависимости от Российской Федерации и именно сейчас у нее это получилось. По крайней мере, в перспективе, после завершения ямальского контракта в 2022 году. Но даже в перспективе это весьма неприятный для Кремля сюрприз.

Дело в том, что согласно контракту Польша будет получать 2 миллиона тонн СПГ, что в кубометрах составит 5,5 миллиардов. При этом сама Польша ежегодно добывает около 5 миллиардов кубометров газа, а годовое потребление в стране составляет 15 миллиардов кубометров. Казалось бы, откуда полякам взять еще, грубо говоря, 5 млрд кубометров?

Вы удивитесь, но в Польшу также осуществляются, так сказать, пробные поставки СПГ из Катара. Помимо этого Варшава заинтересована в участии в строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому из Норвегии через Данию в Польшу будет поставляться около 5 миллиардов кубометров газа, а так же будет проведена работа по увеличению мощностей газового порта Свиноуйсьце.

Так или иначе, но в ближайшие года Россия лишится рынка для сбыта минимум 10 миллиардов кубометров газа. Много это или мало? Что же, лишившись Украины, как потребителя высокодуховного голубого золота, а теперь уже и Польши, РФ может в полной мере ощутить всю прелесть невостребованности своих энергоносителей, ведь СПГ из США продолжает экспансию в Европу.

Так же стоит упомянуть, что низкое качество нефти из РФ разочаровывает европейских покупателей, которые только за первое полугодие 2018 уже снизили закупки российского "черного золота" на 16%.

А потому, какового будет будущее о сырьевой России сложно себе представить, тем более, что, согласно прогнозам, из-за отсутствия технологий разведки и добычи в труднодоступных районах, добыча нефти в РФ после 2020 года начнет снижаться на 5%-7% ежегодно.

"Светлое", "перспективное" будущее бензоколонки.

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