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      Нефть продолжает дешеветь: причина

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      Ціни на нафту 27 квітня 2020 продовжують падати
      Цены на нефть 27 апреля 2020 продолжают падать / 5.ua

      Нефть дешевеет 27 апреля из-за опасений инвесторов о наличии свободных хранилищ. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 20,67 доллара за баррель. Это на 3,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

      Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 10,57% – до 15,15 доллара за баррель.

      К теме А-95 по 20 грн: как мировая нефтяная война может повлиять на жизнь Украины

      Нефтяные хранилища уже заполнены на 65%, сказал аналитик Kayrros Энтони Халф в комментарии Bloomberg. По словам эксперта, еженедельно в хранилища поступает 50 миллионов баррелей нефти. Такими темпами все свободное пространство для ее хранения может быть исчерпано до июня.

      Тем временем национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже начала сокращать добычу, хотя новое соглашение ОПЕК+ будет действовать только с 1 мая. О планах досрочно начать выполнять соглашение заявили также Кувейт, Алжир, Нигерия.

      Что известно о падении цен на нефть?20 апреля фьючерсный контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае, который на открытии сессии торговался по 17,73 доллара, подешевел за несколько часов почти на 56 долларов и завершил торговую сессию на отметке минус 37,63 доллара за баррель. Это рекордное суточное падение. Ниже нуля стоимость WTI упала впервые. Главные причины такой ситуации на рынке – падение спроса из-за ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, также нефть негде хранить.

      Что такое нефтяные фьючерсы?Стандартный документ, который удостоверяет обязательство приобрести (продать) нефть в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен на момент выполнения обязательств сторонами контракта.

      обвал цін на нафту що відомо падіння вартості нафти у світі 2020Последствия падения цен на нефть для Украины / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Инвестиции Мировые биржи Финансы Обвал цен на нефть нефть
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