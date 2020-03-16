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      Нефть продолжает дешеветь: с начала года цены снизились на 50%

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      Цены на нефть продолжают падать. Снижение котировок происходит из-за неблагоприятных прогнозов экспертов относительно дальнейшего падения спроса на нефть. С начала 2020 года ресурс подешевел на 50%.

      О том, что нефть продолжает падать в цене, сообщает Financial Times.

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      Каковы текущие цены на нефть

      Стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне снизилась на 5,2%. И по состоянию на 16 марта составляет 32,09 доллара, что на 1,76 доллара меньше, чем было прежде.

      Подешевела и нефть WTI на торгах в Соединенных Штатах. Там стоимость барреля снизилась на 1,26 доллара и составляет 30,85 доллара.

      Снижение цены на нефть происходит из-за спада деловой активности, который вызван стремительным распространением в мире коронавируса. По данным Bloomberg, это самое значительное падение спроса на нефть в течение последних десятилетий.

      Почему уменьшается спрос на нефть:

      • Из-за сокращения авиаперевозок;
      • перевода сотрудников компаний на удаленную работу.

      Следствием этого является ежедневное потребление нефти на 3 миллиона баррелей меньше, чем было раньше. По сравнению с 1980 годом, когда мир охватил экономический кризис, ежедневное потребление нефти снизилось на 2,65 миллиона баррелей.

      Всего с начала 2020 года года цены на нефть упали на 50%. Только на прошлой неделе котировки Brent снизились на 20%. А это рекорд, начиная с 1991 года.

      Каковы прогнозы экспертов

      По прогнозам Goldman Sachs, в случае неблагоприятного сценария ежедневное сокращение потребления до конца может упасть до 4 миллионов баррелей. В нефтяном хедж-фонде Andurand Capital Management считают, что ситуация может быть еще более критической, а потребление нефти упасть до 10 миллионов баррелей в день.

      Обвал цены на нефть: что было раньше

      • ОПЕК и Российская Федерация 9 марта не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Это спровоцировало падение цен на нефть на 30%. На фоне такого стремительного падения курс российского рубля повысился с 62 до 75 за доллар.
      • Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.
      • Также акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым сильным удешевлением с 2008 года.

      Основное о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
      • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина их Радомышля. Кроме этого, есть еще два подтвержденных случая заболевания.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. Здесь зафиксировали уже 1 тысяча 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
      • До сих пор нет вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Кроме США, над ее разработкой работают в Китае.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости США Великобритания нефть
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