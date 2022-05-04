О санкциях рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что в скором времени будут отмечать День Европы, будущее которой сейчас пишется в Украине.
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Санкции введут против военных руководителей, причастных к военным преступлениям
Во-первых, мы составим списки высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете отвечать,
– подчеркнула глава Еврокомиссии.
Следующим шагом может стать отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка – "Сбербанка", также на такие шаги пойдут в отношении еще двух крупных банков государства-агрессора.
Каналам-пропагандистам запретят работать в ЕС
Евросоюз даст бой российской пропаганде. Трем российским телеканалам запретят вещать в ЕС. Речь идет о тех медиа, которые агрессивно распространяют ложь Путина.
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