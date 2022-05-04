Нефтяное эмбарго и удар по "Сбербанку": ЕС представляет 6 пакет санкций против России

В ЕС представляют шестой пакет санкций против России. Речь прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT, а также есть предложение ввести запрет на импорт российской нефти.

О санкциях рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что в скором времени будут отмечать День Европы, будущее которой сейчас пишется в Украине.

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Санкции введут против военных руководителей, причастных к военным преступлениям

Во-первых, мы составим списки высокопоставленных военных и других лиц, совершивших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете отвечать,

– подчеркнула глава Еврокомиссии.

Следующим шагом может стать отключение от системы SWIFT крупнейшего российского банка – "Сбербанка", также на такие шаги пойдут в отношении еще двух крупных банков государства-агрессора.

Каналам-пропагандистам запретят работать в ЕС

Евросоюз даст бой российской пропаганде. Трем российским телеканалам запретят вещать в ЕС. Речь идет о тех медиа, которые агрессивно распространяют ложь Путина.

ЕС предлагает эмбарго на российскую нефть

Одной из наиболее ожидаемых мер Евросоюза станет предложение на запрет импорта российской нефти. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это постепенный процесс.

Давайте поймем: это будет нелегко, но мы просто должны работать над этим. Мы позаботимся о том, чтобы покупку российской нефти постепенно сворачивали,

– добавила фон дер Ляйен.

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Украина должна выиграть эту войну, – Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС хотят, чтобы Украина выиграла эту войну. Однако на украинской территории очень многое нужно отстроить. Поэтому Брюссель будет работать над пакетом восстановления для Киева.

Еврокомиссия уже передала членам ЕС проект пакета санкций

Как пишет APA, Еврокомиссия уже передала проект 6 пакета санкций против России членам ЕС для ознакомления. Что касается эмбарго на нефть, то речь идет о постепенном отказе от российского черного золота в течение 6 – 8 месяцев. Исключения могут быть сделаны для Словакии и Венгрии, так как мэти страны очень зависят от российской нефти.

Однако подобная позиция Еврокомиссии может вызвать споры внутри ЕС. Чехия и Болгария тоже могут попросить об исключительных условиях.

Реакция Офиса Президента на 6 пакет санкций

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что ЕС обсуждает постепенный отказ от российской нефти. Он отметил, что в Украине понимают, что союзникам необходимо найти такую ​​формулу, которая устроит всех союзников и ударит по агрессору.

Санкции против России: последние новости

Недавно Австралия ввела санкции против российских депутатов и муртадов Кремля на Донбассе. Всего в списке – 110 человек.

Крупнейший импортер Индии Tata Steel отказалась от импорта российского угля.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Евросоюз уже летом откажется от российского угля, отказ от нефти состоится до конца года.

Тем временем Венгрия пригрозила наложить вето на любое решение ЕС по нефтяному эмбарго.

Смотрите в видео: Шольц о том, когда с России могут снять санкции