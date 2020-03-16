Нефтяные конфликты: Россия снизит пошлины на экспорт нефти

Министерство финансов РФ с 1 апреля 2020 года планирует снизить пошлину на экспорт нефти за границу. Российская нефть станет дешевле и более конкурентоспособной.

Так Россия ответит на попытки Саудовской Аравии захватить российскую долю на рынке нефти Европы. Об этом информирует Интерфакс.

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Размер экспортной пошлины в РФ сейчас составляет 66,9 доллара за тонну нефти.

Это пошлина хотят снизить до 52 долларов за тонну, то есть на 14,9 доллара,

– говорится в сообщении.

Что на практике будет означать снижение пошлины? Экспортная пошлина входит в расчет стоимости нефти, которую Россия поставляет на мировые рынки. Уменьшение размера пошлины означает удешевление российской нефти. А это в итоге делает ее более конкурентоспособной. В то же время поступления в бюджет РФ уменьшатся.

Что известно о текущих ценах на нефть? Сейчас средняя цена барреля российской нефти Urals составляет 47,27 доллара. Тонна нефти стоит 345,1 доллара. Когда снизят экспортную пошлину, цена упадет до 330,2 доллара, то есть на 4,3%.

Что известно о нефтяных конфликтах России и Саудовской Аравии

ОПЕК и Россия 6 марта не смогли договориться о новом соглашении по ограничению добычи нефти. Это повлекло обрушение цены на нефть Brent на 9,4%. Ее стоимость опустилась до 45,27 доллара за баррель.

Уже 9 марта из-за отсутствия договоренности мировые цены на нефть упали на 30%. Это рекордный показатель, начиная с 1991 года.

Из-за обвала международных фондовых бирж в тот день и резкого падения акций ведущих российских компаний этот день назвали "черным понедельником".

После этого обвалились акции государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии Saudi Aramco – на 9%.

Впоследствии стало известно, что Саудовская Аравия осуществляет попытки вытеснить Россию с рынка нефти Европы. Делает это, предлагая свою нефть по сниженным ценам.

Что известно о Aramco?

Saudi Aramco – это крупнейшая по добыче и запасам нефти компания мира, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Aramco обеспечивает 98% нефтедобычи Саудовской Аравии. Также закупает большую часть добытой нефти, которую экспортируют в Западную Европу, США и Японию.