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      Нефтяные конфликты: Россия снизит пошлины на экспорт нефти

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      Министерство финансов РФ с 1 апреля 2020 года планирует снизить пошлину на экспорт нефти за границу. Российская нефть станет дешевле и более конкурентоспособной.

      Так Россия ответит на попытки Саудовской Аравии захватить российскую долю на рынке нефти Европы. Об этом информирует Интерфакс.

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      Размер экспортной пошлины в РФ сейчас составляет 66,9 доллара за тонну нефти.

      Это пошлина хотят снизить до 52 долларов за тонну, то есть на 14,9 доллара,
      – говорится в сообщении.

      Что на практике будет означать снижение пошлины? Экспортная пошлина входит в расчет стоимости нефти, которую Россия поставляет на мировые рынки. Уменьшение размера пошлины означает удешевление российской нефти. А это в итоге делает ее более конкурентоспособной. В то же время поступления в бюджет РФ уменьшатся.

      Что известно о текущих ценах на нефть? Сейчас средняя цена барреля российской нефти Urals составляет 47,27 доллара. Тонна нефти стоит 345,1 доллара. Когда снизят экспортную пошлину, цена упадет до 330,2 доллара, то есть на 4,3%.

      Что известно о нефтяных конфликтах России и Саудовской Аравии

      Что известно о Aramco?
      Saudi Aramco – это крупнейшая по добыче и запасам нефти компания мира, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Aramco обеспечивает 98% нефтедобычи Саудовской Аравии. Также закупает большую часть добытой нефти, которую экспортируют в Западную Европу, США и Японию.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Обвал цен на нефть Европа Пошлина Саудовская Аравия Новости России нефть
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