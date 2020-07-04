Негде яблоку упасть: люди заполонили харьковский пляж – красноречивые фото
В некоторых регионах Украины столбики термометров перевалили уже за отметку в +35 градусов, поэтому не удивительно, что люди массово отправились к водоемам. Огромное скопление людей зафиксировали 4 июля на харьковском пляже "Журавлевка".
Фото переполненных пляжей обнародовали в телеграм-канале "ХС | Харьков".
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На фотографиях видно, что на побережье даже установили несколько водных горок и другие аттракционы. Люди массово купаются и загорают. Правда, социальную дистанцию не соблюдают – где между полотенцами и простынями нет и полметра. В воде избежать скопления людей также не удается.
Ранее на харьковском пляже "Журавлевка", где есть как платные, так и бесплатные зоны для входа, также был настоящий аншлаг.
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Безопасно ли купаться во время пандемии
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что исследования показали сокрушительное влияние морской соли и ультрафиолета на COVID-19.
- Ляшко отметил, что пляжи откроют, как на море, так и возле пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде у возбудителя есть возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.