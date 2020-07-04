В некоторых регионах Украины столбики термометров перевалили уже за отметку в +35 градусов, поэтому не удивительно, что люди массово отправились к водоемам. Огромное скопление людей зафиксировали 4 июля на харьковском пляже "Журавлевка".

Фото переполненных пляжей обнародовали в телеграм-канале "ХС | Харьков".

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На фотографиях видно, что на побережье даже установили несколько водных горок и другие аттракционы. Люди массово купаются и загорают. Правда, социальную дистанцию не соблюдают – где между полотенцами и простынями нет и полметра. В воде избежать скопления людей также не удается.

Обратите внимание! Ежедневно в Украине фиксируют большое количество новых случаев COVID-19. Если же их количество будет увеличиваться, то в Украине снова могут ввести жесткий карантин.

Ранее на харьковском пляже "Журавлевка", где есть как платные, так и бесплатные зоны для входа, также был настоящий аншлаг.

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