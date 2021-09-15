Негодяи продолжают бизнес, – Рябошапка о контрабанде и решении СНБО
Источник:24 канал
Санкционная политика Совета нацбезопасности и обороны имеет как обоснованные решения, так и не совсем. Санкции в отношении Виктора Медведчука, Тараса Козака и их телеканалов наложили за коллаборантство. Однако есть решения, где закон этого не позволяет.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Сомнения вызывают санкции в отношении контрабандистов, "воров в законе", потому что накладывать их могут только на лиц, причастных к развязыванию или поддержке войны против Украины.
Интересно Могут мстить, – Рябошапка о ситуации с поджогом автомобиля Гео Лероса
"Для людей это красиво звучит – президент пытается бороться с негодяями, но те, кого он называет негодяями, на самом деле продолжают этот бизнес", – подчеркнул Рябошапка.
Борьба с контрабандой
По словам экс-генпрокурора, борьба с контрабандой или иными преступлениями никоим образом не повлияла на решение проблемы. И ответственность за такую ошибку лежит на Владимире Зеленском, ведь подпись о введении соответствующего решения СНБО в действие поставил президент.
Жители Одесской области рассказали бывшему должностному лицу, что для них после применения санкций против контрабандистов ничего не изменилось. Растаможка и в дальнейшем происходит через местных "королей".
"Люди говорят, что ситуация такая – ты хочешь что-то растаможить, идешь к человеку, которого называет президент "королем контрабанды" и который есть в санкционном списке контрабандистов", – заявил Рябошапка.Справка. "Королем контрабанды" в Украине называют бизнесмена Вадима Альперина. Его подозревают в организации схемы по уменьшению пошлины на импорт товаров, в которой государство потеряло более 63 миллионов гривен.
Быстрое решение
Экс-генпрокурор подчеркнул, что Зеленский стремится показать быстрые изменения, но начинает не оттуда. Мол, нужно было позвонить главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и сказать, чтобы решил проблему.
Это быстрое решение. Пусть оно тоже на грани закона, но всем известно, что основной проблемой в контрабанде наша специальная контрразведывательная служба, которая должна заниматься немножко другим, а не сопровождать контрабанду,
– добавил Рябошапка.
Он акцентировал, что президенту доложили, кто мог быть причастным к контрабандным схемам. Впрочем, не все эти люди оказались в санкционных списках.
Интервью Руслана Рябошапки в программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
Санкции против контрабандистов: что известно
- СНБО еще в апреле 2021 года ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. В перечень попали 4 одесситов и по 2 человека из Львова, Закарпатья и Буковины.
- Кроме Альперина, под санкции попал Валерий Пересоляк. Он проработал более 10 лет на Закарпатской таможне и известен как основатель футбольного клуба "Минай".
- Ряд контрабандистов из списка сменила гражданство, поэтому их решили депортировать из Украины. Речь шла об Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.
- В конце июля СНБО ввел санкции против еще 3 контрабандистов – Александра Акста, Валерия Фальковского и Владислава Студенеца.