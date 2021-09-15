Негодяи продолжают бизнес, – Рябошапка о контрабанде и решении СНБО

Санкционная политика Совета нацбезопасности и обороны имеет как обоснованные решения, так и не совсем. Санкции в отношении Виктора Медведчука, Тараса Козака и их телеканалов наложили за коллаборантство. Однако есть решения, где закон этого не позволяет.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Сомнения вызывают санкции в отношении контрабандистов, "воров в законе", потому что накладывать их могут только на лиц, причастных к развязыванию или поддержке войны против Украины.

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"Для людей это красиво звучит – президент пытается бороться с негодяями, но те, кого он называет негодяями, на самом деле продолжают этот бизнес", – подчеркнул Рябошапка.

Борьба с контрабандой

По словам экс-генпрокурора, борьба с контрабандой или иными преступлениями никоим образом не повлияла на решение проблемы. И ответственность за такую ошибку лежит на Владимире Зеленском, ведь подпись о введении соответствующего решения СНБО в действие поставил президент.

Жители Одесской области рассказали бывшему должностному лицу, что для них после применения санкций против контрабандистов ничего не изменилось. Растаможка и в дальнейшем происходит через местных "королей".

"Люди говорят, что ситуация такая – ты хочешь что-то растаможить, идешь к человеку, которого называет президент "королем контрабанды" и который есть в санкционном списке контрабандистов", – заявил Рябошапка.

Быстрое решение

. "Королем контрабанды" в Украине называют бизнесмена Вадима Альперина . Его подозревают в организации схемы по уменьшению пошлины на импорт товаров, в которой государство потеряло более 63 миллионов гривен.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что Зеленский стремится показать быстрые изменения, но начинает не оттуда. Мол, нужно было позвонить главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и сказать, чтобы решил проблему.

Это быстрое решение. Пусть оно тоже на грани закона, но всем известно, что основной проблемой в контрабанде наша специальная контрразведывательная служба, которая должна заниматься немножко другим, а не сопровождать контрабанду,

– добавил Рябошапка.

Он акцентировал, что президенту доложили, кто мог быть причастным к контрабандным схемам. Впрочем, не все эти люди оказались в санкционных списках.

Интервью Руслана Рябошапки в программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

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