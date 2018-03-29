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Лев Парцхаладзе

Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки

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Пожежа - результат нашої халатності
Пожежа - результат нашої халатності / Черкасиобленерго

Важливість пожежної безпеки начебто очевидна, але чомусь ніхто не замислюється про те, що халатне відношення і тотальне недотримання вимог пожежної безпеки можуть призводити до таких жахливих наслідків, як у російському Кемерові.

Не замислюється, допоки не станеться трагедія.

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За статистикою в Україні внаслідок пожеж щорічно гине понад 1000 людей. Серед головних причин – несвоєчасне надання допомоги пожежними підрозділами і недотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах. І якщо перше питання наразі вирішується, у тому числі, шляхом відкриття сучасних центрів безпеки громадян у громадах з 20-хвилинним реагуванням на надзвичайні ситуації, то з другим питанням все набагато складніше, адже тут має вплив декілька факторів.

Жодні сучасні будівельні норми не спасуть ситуацію, коли вже під час експлуатації будівлі норми пожежної безпеки не дотримуються на всі 100%.

Кричущий тому приклад – замикання аварійних виходів, наприклад, у ТРЦ або навіть у школах! Це взагалі неприпустимі дії. Такі виходи можуть не використовуватися роками (і добре, що так), проте це не означає, що можна їх перекривати.

Ви ніколи не вгадаєте, чи передбачите можливу надзвичайну ситуацію. Готовими до неї у разі чого треба бути завжди! Тому закривати аварійні виходи або перегороджувати їх не можна ні в якому випадку! Це дуже грубе порушення вимог пожежної і аварійної безпеки.

Вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив ДСНС, Мінрегіону, іншим органам влади і місцевій владі перевірити всі громадські об'єкти – торгові центри, кінотеатри, школи, дитсадки і так далі на дотримання вимог безпеки. Але власники і керівники таких об’єктів на регулярній основі повинні також здійснювати самостійні перевірки, проводити тренувальні евакуації для дітей у школах і дитсадках та у разі виявлення проблем, вирішувати їх у стислі строки.

Ще один важливий момент – економія на протипожежних засобах. Наприклад, на системах виводу диму та інших. Безпека людей – це те, на чому не можна заощаджувати, як і відноситись до її забезпечення безвідповідально та халатно. У ДБНах, які регулюють питання пожежної безпеки, а це загальний ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" та норми, за якими проектують всі типові заклади та об'єкти, наприклад, школи, садки, житлові будинки, лікарні і так далі чітко прописані вимоги до застосування сучасних матеріалів та технологій пожежної безпеки.

Дуже шкода, що у нас досі починають думати про щось, тільки коли трапиться щось жахливе і непоправне. Давайте думати і робити відразу, і відноситись відповідально до вкрай важливих питань!

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Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Пожар в Кемерово Публикации Строительство Пожар
Источник: Лев Парцхаладзе
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