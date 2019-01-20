Нехватка медперсонала в Украине: сколько врачей уехало на заработки в Польшу

Украине не хватает врачей, особенно педиатров. Например, в Черкассах вместо полусотни необходимых, есть только 35 детских врачей, а пациентов у них сверх нормы.

Родители начинают в панике искать врачей в других районах города и даже за его пределами.

Читайте также: Как правильно закаляться: советы от Супрун

В Черкассах без врача в городе останутся почти 10 тысяч детей. Следовательно, родителям даже советуют искать специалистов в других городах.

Надо искать, своего семейного врача и педиатра, с первого июля заработает другой механизм реформы,

– подчеркнул директор департамента здравоохранения Черкасского городского совета Олег Стадник.

Подобная ситуация во всех регионах. Дефицит врачей в Украине – хроническое явление.

На протяжении последних 5 лет нет резких изменений в количестве вакансий врачей. На конец 2017 года вакантными оставалось 22635 тысячи штатных должностей,

– сказал спикер Министерства здравоохранения Александр Ябчанка.

По неофициальным же данным, не хватает 40 тысяч врачей и 20 тысяч медицинских сестер – это почти треть от всего персонала. А все потому, что наши специалисты массово уезжают из страны – их уровень знаний позволяет работать в гораздо более комфортных условиях.

За последние несколько лет, Украину покинуло более 50 тысяч медиков – неофициальные данные. О масштабах катастрофы можно узнать из сообществ в социальных сетях. Одну из таких групп 5 лет назад, когда выезжала в Польшу, создала киевский врач Алена Юрьева.



Группа в Facebook

"Она очень стремительно растет и сейчас там более 3 тысяч человек. Когда я эту группу начинала, там было 10 человек. Прирост этой группы показывает сколько врачей хочет выехать из Украины", – рассказала врач Алена Юрьева, которая уехала работать в Польшу.



Алена Юрьева

В 2011 году Алена получила диплом терапевта, прошла 3 года интернатуры, а уже в 2014 уже уехала в Польшу.

Как закончила университет, то 3 месяца проработала в приемном отделении. Поняла, что перспективы развития нет, выжить на деньги, которые мы получали, было невозможно,

– добавила врач.

В то время, как в Украине Алена получала 87 долларов в месяц, ее молодые коллеги из Польши – 600 долларов. Не испугало девушку даже то, что в чужой стране его диплом не действителен и придется начинать все заново. Сейчас во Вроцлаве она снова учится. Приобретает специализацию врача по внутренним болезням. По ее словам, она никогда бы не покинула Украину, если бы была достойная оплата и условия работы.

Читайте также: Китай обеспечит медицинским оборудование больницы пяти областей Украины

Кроме того, украинские врачи часто не имеют возможности повышать квалификацию. А это нужно делать постоянно. Ведь методы диагностики и лечения стремительно развиваются. Особенно в педиатрии, а чтобы подготовить врача с нуля нужно 8 лет.