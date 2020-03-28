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      Нехватка мест в морге и оборудования: страшные реалии вспышки коронавируса в США

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      США обогнали Китай по количеству пораженных коронавирусом. На улицах Нью-Йорка разместили мобильные морги, скорее всего, для умерших от COVID-19. Что происходит в США и почему одна из самых развитых стран мира оказалась не готовой к пандемии коронавируса – читайте на сайте.

      Количество зараженных COVID-19 в США уже превысило 96 тысяч. Это самый высокий показатель в мире. Наприкад в Китае, откуда распространилась болезнь, инфицированных чуть больше 81 тысяч. Наиболее пораженным штатом является Нью-Йорк. Здесь больше половины всех зараженных в Америке.

      Нехватка мест в моргах, оборудования и тестов

      Около двух больниц Нью-Йорка даже установили двадцать рефрежираторов (мобильные морги). Так готовятся к стремительному увеличению жертв коронавируса. Это при том, что местные морги рассчитаны на 900 умерших в день.

      Обратите внимание Коронавирус в США: в Нью-Йорке госпитализируют только "самых тяжелых", по двое в одну палату

      "В последнее время в Нью-Йорке принимали такие меры после терактов 11 сентября 2001 года", – говорится в статье издания CNN.

      морги Нью-Йорк
      Рефрижераторы для тел на улицах Нью-Йорка / Фото Getty images

      морги Нью-Йорк
      Мобильные рефрижераторы для тел на улицах Нью-Йорка / Фото Getty images

      намет-морг у Нью-Йорку
      Последний раз мобильные морги на улицах Нью-Йорка устанавливали 11 сентября 2001 года / Фото Getty images

      Но нехватка мест в моргах – это не единственная проблема. Из-за COVID-19 не только в Украине не хватает защитной одежды. Во многих американских больницах говорят, что врачи не обеспечены масками и одеждой.

      У нас нет того, чем в идеале мы должны быть обеспечены. Я о том, что в идеале нам бы должны были предоставить защитную одежду, полностью закрывающую тело, и маски типа N-95,
      – сказала медсестра в больнице Буффало Шарон Хаак.

      В такой развитой стране как США – не хватает оборудования.

      "У нас абсолютно реальная проблема – нехватка оборудования. Как в мировых войнах нужны снаряды, так и нам сейчас нужны аппараты вентиляции легких", – отметил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

      На весь штат Нью-Йорк таких аппаратов 5 тысяч, а по оценке специалистов в разгар эпидемии может понадобиться 30 тысяч. Не лучше ситуация и в других штатах. Проблем добавляет и недостаток тестов.

      "Мы терапевты чувствуем отчаяние, потому что к нам приходят пациенты, они боятся, что у них может быть коронавирус, а мы не можем им провести тест", – рассказал терапевт в больнице Селлвуд Моник Причер.

      Почему в США так много зараженных

      Таких проблем можно было бы избежать, если бы действия власти были согласованными, считают американские эксперты. Ведь сейчас каждый штат самостоятельно определяет ограничения. Карантин ввели только в трети штатов, но это не удержало распространение коронавируса, зато привело к рекордной безработице. Более трех миллионов американцев заявили о потере работы.

      К слову В США не хватает масок и кроватей: сможет ли Трамп победить коронавирус

      Президент в своих ежедневных брифингах пытается успокоить сограждан: мол в Белом Доме делают все, чтобы потери были минимальными.

      Когда в США ждут серьезную вспышку коронавируса

      В то же время, американские ученые говорят, что пик эпидемии в США следует ожидать в середине апреля. По мнению экспертов уважаемого американского издания Politico, Белый дом должен был начать действовать еще в декабре, когда в Китае обнаружили первые случаи коронавируса.

      "Пять чиновников нам заявили, что Трамп начал должным образом оценивать угрозы возгорания коронавируса после многих недель игнорирования этой проблемы и приуменьшения угроз, а теперь его администрация начала ускоренно искать решение вопросов, которые можно было решить еще несколько месяцев назад", – сообщило издание.

      Финансовая помощь

      26 марта администрация Трампа согласовала с Сенатом рекордный пакет помощи для спасения экономики и поддержки американцев. Каждому гражданину единовременно выплатят 1200 долларов помощи и дополнительно на ребенка – 500 долларов. А реальный прожиточный минимум в США составляет 1600 долларов на одного взрослого.

      коронавірусСимптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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      27 марта
      Автор: Мария Савчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Дональд Трамп Новости США
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