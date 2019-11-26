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      Нехватку бронетехники на 9 миллионов обнаружили в воинской части на Львовщине

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      В воинской части на Львовщине обнаружили нехватку бронетанкового имущества / masterok.livejournal.com/4901068 (иллюстративное фото)

      Военная прокуратура Западного региона выявила в одной из воинских частей Львовской области нехватку бронетанкового имущества на более 8,9 миллиона гривен.

      В военной прокуратуре заявили, что нехватка имущества свидетельствует о халатном отношении военных должностных лиц части к службе. В частности, должностные лица не приняли "мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов)".

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      Поэтому прокуратура открыла уголовное дело о небрежном отношении к военной службе. Расследование по делу проводит Государственное бюро расследований.

      При этом в пресс-службе военной прокуратуры отказались объяснять изданию ZAXID.NET, в какой именно части обнаружили нарушение и какое имущество исчезло. Все из-за продолжающегося следствия. Больше информации прокуратура сможет предоставить, когда дело направят в суд.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Криминальные новости Вооруженные силы Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования
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