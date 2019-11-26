Нехватку бронетехники на 9 миллионов обнаружили в воинской части на Львовщине

Военная прокуратура Западного региона выявила в одной из воинских частей Львовской области нехватку бронетанкового имущества на более 8,9 миллиона гривен.

В военной прокуратуре заявили, что нехватка имущества свидетельствует о халатном отношении военных должностных лиц части к службе. В частности, должностные лица не приняли "мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов)".

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Поэтому прокуратура открыла уголовное дело о небрежном отношении к военной службе. Расследование по делу проводит Государственное бюро расследований.

При этом в пресс-службе военной прокуратуры отказались объяснять изданию ZAXID.NET, в какой именно части обнаружили нарушение и какое имущество исчезло. Все из-за продолжающегося следствия. Больше информации прокуратура сможет предоставить, когда дело направят в суд.